Mogi-Dutra será fechada na tarde desta terça-feira para serviço de detonação de rocha

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) interromperá completamente, a partir das 13h30 desta terça-feira (16), o tráfego de veículos na Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra, entre o quilômetro (km) 32 e km 39,45, em Arujá, para execução dos trabalhos de desmonte de rocha no Km 33,8. A previsão é que o tráfego seja liberado às 16h30.

Rotas

Os condutores que trafegam pela SP-88 no sentido Mogi das Cruzes-Arujá poderão utilizar a rampa de acesso a São Paulo e seguir pela Rodovia Ayrton Senna (SP-70), até a saída no km 35. A partir deste ponto, poderão pegar o acesso à cidade de Itaquaquecetuba e seguir pela Rodovia Alberto Hinoto (SP-56) até Arujá.

No mesmo sentido, os usuários poderão optar por seguir viagem pela Rodovia Ayrton Senna (SP-70) e, no km 36, acessar o Rodoanel Mário Covas (SP-21), na direção da Rodovia Presidente Dutra/Fernão Dias (BR-381). Na Dutra, seguir em direção à saída do km 119 e chegar até Arujá.



Os motoristas que saem de Mogi das Cruzes poderão seguir pela própria SP-88, no sentido Arujá, até a rotatória no cruzamento com Estrada de Santa Isabel, virar à esquerda, seguindo pela SP-56 até chegar a Itaquaquecetuba.

No cruzamento com a vicinal Estrada do Mandi, os motoristas deverão virar à direita e acessar a Rodovia Ayrton Senna (SP-70), seguindo por esta via até a saída do Km 45 no sentido de Mogi das Cruzes.