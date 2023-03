Mogi é destaque em eventos de negócios para promoção turística

O município foi selecionado para a participação nos dois eventos renomados pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) e terá estandes para divulgar informações turísticas sobre a cidade.

“Os dois eventos são referências para o turismo no Brasil e a presença de Mogi das Cruzes mostra o potencial do município e o trabalho que está sendo realizado para o desenvolvimento do setor. É uma vitrine nacional para a promoção e divulgação da cidade”, destacou a coordenadora de Turismo da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Grislayne Guedes.

O Pesca Trade Show é realizado no Pro Magno Centro de Eventos, na Zona Norte de São Paulo, e é a maior feira do segmento na América Latina. Ele é voltado ao mercado de esportes outdoor, como pesca e tiro. Participam fabricantes, importadores, operadores de turismo e representantes do mercado varejista, que podem negociar diretamente com fornecedores. Também estarão presentes expositores de marcas de motor de popa, embarcações para pesca, cutelaria, camping, caiaques, vestuário e empresas de turismo.

“Mogi das Cruzes possui potencial nesta área, com diversos pesqueiros que serão divulgados durante os dias de evento”, explicou Grislayne.

Já o WTM Latin America deve reunir cerca de 20 mil profissionais de viagens e turismo e 565 empresas expositoras. A feira ocorrerá no Expo Center Norte entre os dias 3 e 5 de abril e terá participantes de todo o Brasil.

Durante os dias do evento, os participantes poderão fazer networking, negociar e descobrir as últimas novidades do setor. O evento também conta com palestras que serão ministradas por grandes nomes da indústria do turismo.

Serviço:

Pesca Trade Show

Data: 23 e 24 de março de 2023 (das 13h às 21h) e 25 de março de 2023 (10h às 18h)

Local: Pro Magno Centro de Eventos

WTM - Latin America

Data: 3 e 4 de abril de 2023 (das 12h às 20h) e 5 de abril de 2023 (12h às 18h)

Local: Expo Center Norte

