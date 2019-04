Mogi inicia discussão com o Estado para integração entre ônibus e trens

A Prefeitura de Mogi das Cruzes está iniciando as conversas com o Governo do Estado para buscar a integração tarifária entre os ônibus do transporte coletivo municipal e os trens da CPTM. A medida, determinada pelo prefeito Marcus Melo, beneficiaria os passageiros que utilizam as duas formas de transporte coletivo e poderiam fazer o pagamento com apenas um cartão.

“A integração dos ônibus com os trens é uma demanda antiga dos mogianos e que vamos buscar resolver. Para isso, estamos iniciando as conversas, como um primeiro passo para a integração tarifária. O Governo do Estado tem se mostrado sensível a Mogi das Cruzes na melhoria do transporte coletivo, tanto que em menos de 100 dias já trouxe o Expresso Leste em todos os horários. A integração é mais um passo neste sentido de oferecer mais praticidade e qualidade aos passageiros”, explicou Marcus Melo.

A integração entre o transporte municipal e estadual foi tema de uma conversa entre o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida, e o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, nesta terça-feira (09/04), após a solenidade que marcou a vinda do Expresso Leste para Mogi das Cruzes em todos os horários, com a presença do governador João Doria.

Baldy sinalizou positivamente sobre a discussão do assunto. Com isso, uma reunião entre representantes da Prefeitura de Mogi das Cruzes e da Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos deverá ser agendada em breve.

“A abertura deste canal junto à secretaria estadual é importante, uma vez que poderemos discutir quais as medidas práticas e tecnológicas que devem ser adotadas para que seja possível a utilização do Cartão SIM nas estações de trens e do cartão da CPTM nas catracas dos nossos ônibus”, disse o secretário José Luiz, que acompanhou Baldy na viagem inaugural do Expresso Leste até a Capital.

O transporte sobre trilhos em Mogi das Cruzes vem recebendo melhorias neste início de ano. Na terça-feira, a CPTM iniciou a operação do Expresso Leste durante todo o dia entre as estações Luz e Estudantes. Com isso, não é mais necessária a troca de trens na estação Guaianases. O fim da baldeação garante mais rapidez e conforto para o passageiro que viaja entre Mogi das Cruzes e São Paulo e vice-versa. Somente o trecho entre as estações Estudantes e Guaianases da Linha 11 transporta cerca de 200 mil passageiros / dia.

Durante o evento, o secretário Baldy também falou sobre as obras da nova Estação Mogi das Cruzes da CPTM. O projeto faz parte das ações de requalificação da região da praça Sacadura Cabral. Ele destacou que todas as estações passaram pelo reconhecimento em seus projetos, seja de acessibilidade ou de melhorias e incorporações. Agora, a secretaria vem buscando recursos junto à iniciativa privada para a realização de obras e intervenções.