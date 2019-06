Mogi inicia Polo de Segurança de Jundiapeba neste sábado

A Prefeitura de Mogi das Cruzes inicia na manhã deste sábado (15) a construção do Polo Municipal de Segurança, no distrito de Jundiapeba. A cerimônia acontecerá a partir das 10h, na área que receberá o investimento, localizada na avenida Lourenço de Souza Franco.

O Polo Municipal de Segurança contará com uma base da Guarda Municipal, com o Centro de Formação e Treinamento, inclusive com local para a prática de tiro, e espaço para o canil da corporação. O investimento nas obras será de R$ 1.096.300,26 e a previsão é que os trabalhos sejam realizados em nove meses.

“A segurança pública é uma área em que a Prefeitura vem investindo em Mogi das Cruzes, com o fortalecimento da Guarda Municipal, melhoria de estrutura e trabalho integrado com as Polícias Militar e Civil. O Polo Municipal será uma estrutura que irá ampliar o atendimento em Jundiapeba, trazendo mais segurança para a população”, destacou o prefeito Marcus Melo.

A área que receberá o Polo Municipal de Segurança abrigou, por décadas, a base da Polícia Rodoviária no distrito. Com a desativação da unidade, o terreno passou a se tornar um problema para os moradores do distrito, com a utilização por criminosos e usuários de drogas. Após um intenso trabalho da administração municipal, o imóvel foi transferido pelo Governo do Estado para a Prefeitura, que passou a realizar a manutenção e a segurança do local, além dos preparativos para receber o investimento.

Nos últimos anos, a Prefeitura vem realizando uma série de ações voltadas à melhoria da segurança da população de Jundiapeba. Entre as ações já realizadas está a implantação de câmeras de monitoramento, como na praça da Liberdade, e a substituição da iluminação pública da avenida Lourenço de Souza Franco, que recebeu luminárias de LED, mais modernas e eficientes. Os pontos retirados na substituição foram implantados em pontos anteriormente escuros do distrito, melhorando a segurança dos moradores.

Jundiapeba também é a primeira região atendida pelo projeto Anjos da Guarda, que atende alunos do quarto do Ensino Fundamental e trabalha temas como a prevenção às drogas, o comportamento seguro para as crianças, bullying, entre outros. São 900 alunos atendidos do Cempre Oswaldo Regino Ornellas, Cempre Professora Lourdes Lopes Romeiro Iannuzzi, escola municipal Doutor Álvaro de Campos Carneiro, escola municipal Vereadora Astréa Barral Nébias, escola municipal Professor Mário Portes e escola municipal Doutor Benedito Laporte Vieira da Motta.