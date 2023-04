Mogi inicia projeto de educação financeira infantil na rede municipal

De forma lúdica, os pequenos irão aprender a planejar a vida financeira para conquistar seus sonhos.

“Quero agradecer por escolherem a nossa cidade para começar esse projeto tão importante. É um tema necessário desde a primeira infância para que nossas crianças possam ser adultos melhores”, disse a secretária de Educação, Patricia Helen Gomes dos Santos.

Mogi das Cruzes é a primeira rede pública de ensino a participar do projeto.

“Mogi das Cruzes marca o início do nosso trabalho com escolas públicas. As crianças vão aprender de forma lúdica e quando forem para o mercado de trabalho no futuro serão adultos financeiramente saudáveis”, disse Bruno Lewis, diretor executivo da empresa parceira do projeto.

O projeto será desenvolvido com 70 alunos de quatro e cinco anos de idade.

A iniciativa será acompanhada pela equipe de Educação Infantil do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. A equipe da unidade escolar está animada para desenvolver as atividades.

“Estamos participando da formação para aplicar o projeto com as crianças. Eles estão curiosos e será muito proveitoso”, disse Katia de Souza Melo, diretora pedagógica da unidade. A vereadora Malu Fernandes acompanhou a entrega dos materiais.

