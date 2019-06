Mogi integra comitiva regional que vai à China

Mogi das Cruzes vai integrar a comitiva do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) que partirá para a República Popular da China, na madrugada de amanhã (3), para ampliação do intercâmbio cultural e econômico com o país asiático.

Uma das propostas mais avançadas é a instalação de escritórios de representação do Alto Tietê nos municípios de Zhengzhou, capital do Estado de Henan, e de Hangzhou, capital do Estado de Zhejiang.

A parceria da região com a China foi iniciada em setembro de 2017, em encontros do prefeito Marcus Melo com integrantes da Câmara de Comércio e Indústria Brasil China e da Associação Geral de Shangai, e com a viagem que ele fez ao país asiático, em 2018.

“Estive na China e pude constatar o progresso e o desenvolvimento daquele país. Temos de nos espelhar no que vem dando certo e estamos buscando o que há de melhor para Mogi das Cruzes. Neste sentido, a visita à China será importante para a cidade e região, que são vistas pelos asiáticos um destino para parcerias e investimentos”, afirma Melo.

“Mogi estará muito bem representada pelo vice-prefeito Juliano Abe; o secretário municipal de Desenvolvimento, Clodoaldo de Moraes; o presidente da Câmara Municipal, vereador Sadao Sakai; o vereador Jean Lopes e empresários da cidade”, completa o prefeito.

O objetivo é que as parcerias firmadas resultem em investimentos para Mogi das Cruzes e região, com geração de emprego e renda. A viagem é a convite da Câmara de Empresários Chineses, e será realizada de 3 a 13 de junho.