Mogi lança aplicativo Colab para agilizar acesso aos serviços públicos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes lançou oficialmente, nesta quarta-feira (29), o aplicativo para celular Colab. A ferramenta facilita a participação e estimula o engajamento da população nos registros oficiais de solicitações de serviços para melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Também conhecida como a rede social da cidadania, a plataforma tem layout intuitivo e semelhante à linha do tempo de aplicativos de redes sociais. Uma comodidade para o munícipe que pode adicionar fotos aos pedidos, que são encaminhados às secretarias responsáveis.

O evento de lançamento do aplicativo aconteceu no auditório do prédio-sede do Executivo. Na oportunidade, o prefeito Caio Cunha convidou a população a participar cada vez mais da Administração.

“A gestão investe em inovação e transparência para facilitar o acesso à solicitação de serviços e aumentar a efetividade na execução das solicitações. Além disso, a ferramenta estimula a participação popular na definição das prioridades da administração municipal. Com um mapeamento de dados, é possível atuar diretamente nos problemas da cidade e melhorar a vida dos mogianos e mogianas”.

Usado em mais de 150 municípios brasileiros, o Colab reduz o tempo de atendimento ao cidadão, conforme destacou o ouvidor geral, Antonio Cleber Garcia Castanho de Almeida Junior. “A nossa plataforma traz ferramentas que agilizam a comunicação e torna mais fácil, ainda mais transparente e menos burocrático o relacionamento direto com as secretarias, permitindo que as solicitações sejam acompanhadas diretamente pelo celular”.

Atualmente, o telefone 156 é o canal oficial para solicitação de serviços, o que gera um protocolo - e permanecerá ativo. No caso de um pedido de manutenção, por exemplo, o registro gera uma vistoria no local e uma ordem de serviço para posteriormente ser enviado para a pasta responsável. A implantação do aplicativo reduzirá o tempo de alguns trâmites, pois com a opção de anexar uma foto ao pedido, o cidadão poderá contribuir para agilizar o tempo de resposta.

“Além de aproximar o poder público da população, a gestão colaborativa traz mais transparência para o governo na hora de prestar contas e facilidade para resolver demandas que envolvem mais de uma secretaria. Quando falamos sobre tornar uma sociedade mais conectada e colaborativa, partimos do pressuposto que a população tem que estar engajada e a cidade, de alguma forma, conectada”, acrescentou o diretor do departamento de defesa do usuário do serviço público, Thiago Batalha.

Em parceria com a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, outras facilidades estarão disponíveis à medida em que os usuários forem se familiarizando com a plataforma, como consultas públicas e pagamento do IPTU.

“A Prefeitura está mudando para facilitar a conexão com o mogiano. O aplicativo é um dos produtos do Programa Mogi Fácil, que apresenta ferramentas simples que incentivam a participação popular na tomada de decisões da gestão”, concluiu Lucas Porto, secretário de Planejamento e Gestão Estratégica.

No Alto Tietê, Mogi das Cruzes é pioneiro na implantação da plataforma. O aplicativo “Colab serviços” está disponível para download na Apple Store e Play Store.