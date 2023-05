Mogi lança aplicativo para agilizar contato direto entre escolas e órgãos de segurança

A Prefeitura de Mogi das Cruzes lançou nesta sexta-feira (28/04), um novo aplicativo que vai ampliar a segurança nas unidades de ensino da cidade. A tecnologia permite o contato direto e rápido entre as escolas e os órgãos de segurança do município, para o atendimento em casos de emergência.

“A entrega do aplicativo é significativa para a segurança da cidade e já estava no planejamento da cidade. Todos estes investimentos não são reativos, mas pensados. A Prefeitura está investindo em tecnologia, inovação e segurança para que sirva de suporte para as forças de segurança do município e do estado”, destacou o prefeito Caio Cunha.

Ele explicou que, neste primeiro momento, os diretores das escolas municipais ou pessoas indicadas por eles terão acesso ao aplicativo. Eles terão a opção, em caso de emergência, de acionar diretamente a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros ou o Samu. A tecnologia faz a localização da escola por GPS e permite que todas as informações necessárias para o atendimento possam ser passadas por meio de mensagens simples e diretas.

Durante o evento, foi realizada uma demonstração do aplicativo, com o acionamento em uma escola municipal da região da Vila Natal e o atendimento do chamado, primeiro pela Central de Monitoramento de Totens, que encaminhou uma viatura da Ronda Escolar ao local. A chegada dos guardas municipais ocorreu poucos minutos após o chamado.

“A Prefeitura teve uma preocupação não somente de criar protocolos, mas também de ações práticas de segurança. Hoje, está sendo entregue mais uma ferramenta para complementar a questão nas escolas”, disse o secretário municipal de Segurança, Toriel Sardinha.

Ele lembrou que o contato direto permite que as forças de segurança sejam deslocadas com maior rapidez em caso de necessidade para as unidades escolares. Nas últimas semanas, o trabalho da Ronda Escolar foi intensificado, com a participação da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Também foi definido um protocolo para atendimento prioritário a chamados relacionados a escolas.

A Prefeitura também está finalizando a instalação de 30 totens de segurança em escolas municipais. Os equipamentos são ligados à Central de Monitoramento de Totens e possuem câmeras de monitoramento, interfone ligado à Central e recursos de emissão sonora. Deste total, 20 equipamentos já estão em funcionamento e outros 10 devem entrar em operação na primeira quinzena de maio.

Outra medida importante é o início das atividades do Grupo de Trabalho de Segurança nas Escolas. O Grupo de Trabalho está vistoriando as escolas da cidade para identificar possíveis vulnerabilidades das estruturas, recolher as demandas e conversar com a professores, funcionários e pais. Além disso, são dadas orientações com base no Protocolo da Secretaria Municipal de Educação e orientações de segurança em casos de emergência.

A Prefeitura também está investindo em ações de tecnologia e inteligência, com os procedimentos para a aquisição de um sistema de monitoramento de redes sociais e a contratação de sistema de monitoramento inteligente, cercas elétricas, agentes de monitoramento 24 horas e botão de pânico, para todas as escolas municipais.

Também participaram da entrega do aplicativo a vice-prefeita Priscila Yamagami Kähler, a secretária municipal de Educação, Patrícia Helen Gomes dos Santos, o presidente da Câmara Municipal, Marcos Furlan, os vereadores Maurino José da Silva, Edson dos Santos, Osvaldo Antonio da Silva, Mauro de Assis Margarido, Malu Fernandes, Carlos Lucarefsky e Mauro Mitsuro Yokohama, o delegado seccional, Múcio Mattos de Alvarenga, e o comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Manoel Ferreira.

