Mogi mantém atendimento no Oropó e oferece abrigo a moradores

A Prefeitura de Mogi das Cruzes mantém os trabalhos para atendimento das famílias atingidas pelas fortes chuvas registradas no município desde o último final de semana no Oropó. Na noite desta quarta-feira (01), moradores que tiveram suas casas alagadas foram abrigados na escola municipal Professora Florisa Faustino Pinto, com acompanhamento feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

São 15 pessoas, de seis famílias, que estão na unidade de ensino. A Prefeitura disponibilizou colchões, cobertores e alimentação para os moradores, além de atendimento social. Paralelamente a isso, pessoas que optaram por não aceitar o abrigo mas que tiveram prejuízos também receberam a doação de itens de primeira necessidade.

“Existe uma Mogi das Cruzes invisível, que precisamos olhar com atenção e respeito. Este é o trabalho que a Prefeitura vem desenvolvendo na região do Jardim Santos Dumont e do Jardim Aeroporto desde o início desta semana, atendendo os moradores, buscando formas de diminuir os problemas enfrentados por eles e trabalhando para resolver questões que são fruto de muitos anos de ocupação desordenada daquela região”, explicou o prefeito Caio Cunha.

Também na noite desta quarta-feira, o prefeito determinou a criação de uma sala de situação, com a participação das secretarias municipais envolvidas diretamente no atendimento imediato à população. O objetivo é tornar mais rápida, eficiente e resolutiva a assistência aos moradores.

Nesta quinta-feira, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana continuaram os trabalhos para facilitar o escoamento da água que permanece em alguns pontos do bairro. Além disso, a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Defesa Civil mantém o atendimento aos moradores e a vistoria nos locais atingidos.

Em paralelo a este trabalho emergencial, a Prefeitura vem trabalhando junto ao Governo do Estado para o desassoreamento do rio Jundiaí, no trecho que passa pelos bairros Jardim Aeroporto e Jardim Santos Dumont e pelo distrito de Jundiapeba.

A Secretaria Municipal de Habitação também tem atuação na região, dentro do trabalho de estudos e procedimentos para regularização fundiária de bairros do município, com mais de 1.000 títulos entregues a moradores de diversas regiões de Mogi das Cruzes.

O Jardim Aeroporto e o Jardim Santos Dumont possuem características de ocupações antigas e, por iniciativa da administração municipal, já estão sendo realizados estudos voltados à regularização fundiária para os moradores. No entanto, é importante a colaboração dos moradores no sentido de evitar novas ocupações, principalmente em áreas de risco, o que acaba favorecendo os problemas causados pelas chuvas, como inundações.