Mogi oferece vacina contra a gripe para grupos prioritários na Festa do Divino

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe termina oficialmente nesta sexta-feira (31), mas Mogi das Cruzes está estendendo o atendimento para os grupos prioritários também neste final de semana. Neste sábado (1°), haverá vacinação no Bairro Feliz do Jardim Margarida, no CEIM Professora Tereza Amorim Martinez, que fica na avenida Celeste, 325, das 10 às 14 horas. No sábado e domingo (2), a dose estará disponível na quermesse da Festa do Divino Espírito Santo, das 14 às 20 horas.

Os grupos prioritários são: crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, indígenas, idosos a partir dos 60 anos, professores de escolas públicas e privadas, policiais, bombeiros e membros das Forças Armadas e pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas determinadas pelo Ministério da Saúde.

“Estamos oferecendo a última oportunidade para imunização do público-alvo, que são os mais sensíveis às eventuais complicações da gripe. Estamos orientando que esses públicos garantam a proteção necessária antes do término dos nossos estoques”, orienta o secretário municipal de Saúde, Francisco Bezerra.

A partir de segunda-feira (3), as doses que restarem vão ficar disponíveis para qualquer pessoa que deseje tomar, enquanto houver estoque, nos Postos de Saúde e unidades do Programa Saúde da Família, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Dados

Balanço atualizado até quarta-feira (29) apontou que cerca de 20 mil pessoas dos grupos prioritários ainda não se vacinaram na cidade. No total, foram imunizadas 85.966 pessoas, o que corresponde a 65,18% de cobertura.

O índice de cobertura preconizado pelo Ministério da Saúde é de 90% e, em Mogi das Cruzes, os grupos que estão próximos dessa cobertura são puérperas, idosos e professores. O principal desafio é ampliar a cobertura entre as crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias e portadores de doenças crônicas.

A vacina disponível previne contra o vírus Influenza dos tipos A (H1N1), A (H3N2) e B, que possuem transmissão por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar.