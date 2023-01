Mogi prepara implantação de três unidades para atender idosos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está acompanhando os ajustes finais para implantação de novos serviços voltados para o atendimento das pessoas idosas. São duas novas unidades de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e uma casa de acolhimento para pessoas do sexo masculino em situação de rua com mais de 60 anos.

As novas ILPIs devem atender idosos com até grau III de dependência. Cada nova unidade terá capacidade para atender até 12 idosos, num total de 24 vagas, e a implantação dos serviços está ocorrendo em caráter emergencial.

“Por determinação do prefeito Caio Cunha, estamos trabalhando para acabar com a lista de espera por vagas para idosos que precisam de acolhimento como medida de proteção. Estas duas novas unidades irão contribuir significativamente para alcançarmos a meta”, explica a responsável análise pela Coordenadoria Municipal do Idoso, Vera Lúcia de Freitas.

Os idosos que aguardam por essas vagas não dispõem de condições de permanecer com a família por motivos diversos, tais como a vivência de situações de violência e negligência, situações de rua ou abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

A primeira ILPI será implantada no bairro do Socorro, em uma casa ampla e com excelentes condições de moradia e segurança. A fase atual é adaptação de recursos para acessibilidade, contratação e capacitação de recursos humanos e aquisição de mobília e demais equipamentos necessários. A gestão será realizada pela organização social Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes com subvenção financeira da Prefeitura.

A segunda ILPI será gerenciada pelo Lar Batista que, juntamente com a equipe da Assistência Social, está procurando opções adequadas de imóveis para atendimento aos idosos.

Acolhimento

Na outra modalidade, que será uma casa de acolhimento para pessoas do sexo masculino em situação de rua e com mais de 60 anos, o imóvel já está definido e a fase atual é de aprovação pela Vigilância Sanitária. A unidade terá 20 vagas exclusivas para homens idosos em situação de rua com grau I e II de dependência, ou seja, desde idosos independentes, ainda que precisem fazer uso de equipamentos de autoajuda, até idosos com dependência em até três atividades de autocuidado para a vida diária, mas sem comprometimento cognitivo.