Mogi promove neste domingo passeio ciclístico entre Parque Botyra e da Cidade

A Prefeitura de Mogi das Cruzes promove, neste domingo (19), o Passeio Ciclístico Maio Amarelo, um evento que alia o incentivo à prática de atividades físicas com a conscientização sobre a importância do comportamento seguro no trânsito. A concentração está marcada para as 7h30, no Parque Botyra Camorim Gatti, e a saída acontecerá às 8h, rumo ao Parque da Cidade.

A participação é gratuita e não é necessária inscrição prévia. O passeio é realizado em parceria entre as Secretarias Municipais de Transportes, Esporte e Lazer e Verde e Meio Ambiente.

O trajeto do passeio ciclístico terá cerca de quatro quilômetros e passará por algumas das principais ruas da região central da cidade. No Parque da Cidade, além da hidratação, os participantes poderão participar de atividades da Escola Mirim de Trânsito. O retorno ao parque Botyra acontecerá às 10h, com previsão de chegada por volta das 11h30.

“A utilização da bicicleta como meio de locomoção ou para o lazer vem crescendo em Mogi das Cruzes e a conscientização sobre a segurança no trânsito é importante, tanto para os ciclistas, motoristas e pedestres”, destacou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

O Maio Amarelo em Mogi das Cruzes tem atividades durante todo o mês, com diversas ações voltadas à conscientização da população sobre a importância de um comportamento seguro no trânsito e prevenção de acidentes. Entre as ações de destaque estão a Escola Mirim de Trânsito, atividades em cruzamentos de grande movimentação de pedestres e veículos, blitz educativa, palestras e visitas a escolas.

Uma novidade da programação deste ano é a circulação de dois ônibus caracterizados com a cor, o logo e o slogan da campanha que percorrem linhas do sistema de transporte coletivo. Além disso, agentes municipais de trânsito estarão em ônibus municipais orientando os passageiros sobre o comportamento seguro no trânsito, com foco principal no pedestre. As duas ações são inéditas em Mogi das Cruzes.

As ações do Maio Amarelo em Mogi das Cruzes acontecem até o dia 31 de maio e mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-5142.