Mogi protocola projeto de lei para congelar tarifa de ônibus por dois anos

O prefeito Caio Cunha formou que foi protocolado na Câmara de Mogi o Projeto de Lei que garante o não aumento da tarifa de ônibus por dois anos no município. Desta forma, com a implantação do Plano Municipal de Modicidade Tarifária, a passagem permanecerá em R$ 5 até 2024. Com isso, o município terá a mesma tarifa por três anos, já que a última correção ocorreu em 2022. O investimento do Plano será em torno de R$ 13 milhões no ano e vai garantir melhorias no serviço do transporte coletivo.

"Conto com os vereadores para que apreciem este projeto com sensibilidade, tão importante para a população que depende do transporte público."

O Prefeito esteve na tarde desta quarta-feira na Câmara Municipal para participar da 1ª sessão ordinária de 2023. O prefeito prestou contas das ações do Executivo Municipal e saudou os vereadores no início do ano.

Na apresentação, o prefeito também lembrou os desafios dos últimos dois anos no combate à pandemia, com a manutenção dos leitos exclusivos do Hospital Municipal e a organização imunização. Também falou do maior programa de pavimentação da história de Mogi das Cruzes, o Nova Mogi - serão mais de 130 km e 150 vias contempladas.

Caio Cunha explicou, ainda, como foi feito o investimento na instalação de 6 mil lâmpadas LED no município e anunciou que o novo centro de saúde infantil, o Vagalume, vai iniciar as atividades ainda neste primeiro trimestre - com atendimento humanizado, equipe multidisciplinar e ampliação da capacidade de atendimento, o equipamento também terá espaço lúdico e confortável.

Por fim, o chefe do Executivo lembrou que pelo menos 100 famílias foram afetadas pelas chuvas dos últimos dias e destacou que uma força-tarefa da prefeitura está atuando para minimizar os impactos, tanto com a doação de materiais conforme a necessidade, quanto com os serviços de manutenção nos espaços públicos.

"Caso seja preciso alguma ação emergencial por parte do Executivo, também conto com o apoio dos vereadores", finalizou Cunha.