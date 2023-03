Mogi recebe comitiva sobre gestão de dados

O prefeito Caio Cunha recebeu os representantes João Arthur Reis, Rochelle Haynes e Emily Ferris, em reunião exclusiva, para entenderem a visão do administrador municipal a respeito do uso e evidências de dados públicos.

Caio Cunha comemora a recepção da comitiva, "a gente entende que para tomar decisões mais assertivas, que correspondam as reais necessidades de Mogi é fundamental o estudo e análise dos dados governamentais. Estamos sendo avaliados e concorrendo à certificação prata, que qualifica a cidade internacionalmente e nos torna uma referência nacional".

Após diálogo com o prefeito, a comitiva foi recepcionada pela vice-prefeita Priscila Yamagami pelos secretários municipal e adjunto de Transparência e Dados Abertos, Severino Netto e Marcos Torres, que os conduziram em um encontro com os secretários municipais André Saraiva, Cláudio Rodrigues, Cristiane Ayres, Felipe Almeida e Pedro Komura, e os secretários adjuntos Andrea Souza, Eric Andrade, Larissa de Marco, Paulo Boccuzzi e Rosângela Cunha. A ação também contou com a presença de Pedro Ivo, diretor do Instituto de Previdência Municipal (Iprem) e do diretor-geral adjunto do Semae, Michel Reche Beraldo.

Os representantes municipais convidaram a comitiva do What Works Cities para conhecerem mais sobre a atuação de cada pasta e seus programas para Mogi das Cruzes em visitas técnicas pela cidade. A organização busca fomentar a utilização de dados para ampliar a eficiência da gestão pública.

Para o secretário municipal de Transparência e Dados Abertos, Severino Netto, Mogi das Cruzes avança na otimização de projetos voltados à consolidação da política e prática da utilização de dados. "A transparência é uma diretriz da atual gestão e mais uma vez, a cidade está entre pioneiras na utilização de dados no país e está em destaque na América Latina", conclui Netto.

