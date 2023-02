Mogi terá 'Carnaval solidário' para auxiliar famílias afetadas pela chuva

O prefeito Caio Cunha, após reunião com a Liga Independente das Escolas de Samba de Mogi, Secretaria de Cultura e Fundo Social no início da noite desta segunda-feira (6), anunciou que a programação do Carnaval na cidade está mantida para este ano. A diferença é que será no formato solidário, com arrecadação de mantimentos e produtos de limpeza para as famílias afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias - mais de 600 pessoas se encontram em situação de vulnerabilidade por conta dos temporais.

Inclusive, por esta razão, o prefeito decretou na última sexta-feira (3) 'situação de emergência' no município (Decreto 21.572/2023).

Os foliões terão a oportunidade de participar desta corrente do bem, onde serão arrecadados alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar), produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, roupas de adultos e crianças, fraldas geriátricas e infantis, absorventes, água potável e leite em pó ou de caixinha.

Especificamente, os itens de maior necessidade no momento são água sanitária, fraldas, sapatos para crianças e sabão em pó.

Além do Pró-Hiper, novos pontos de arrecadação estão sendo avaliados e assim que definidos, serão divulgados.

Para o prefeito, este é o momento de fortalecer e auxiliar aqueles que estão mais necessitados, já que muitos munícipes perderam tudo o que tinham. "Entendemos que estamos em situação de emergência, são centenas de pessoas afetadas pelas chuvas e não haveria clima para festa. Mesmo assim, conversamos com os representantes das escolas de samba e dos blocos e definimos que não será preciso cancelar as festividades. A programação do Carnaval será mantida, mas de forma solidária: contamos com os mogianos para que eles ajudem os mogianos", afirma Cunha.

Os alimentos arrecadados pelo Fundo Social de Mogi das Cruzes serão revertidos para as famílias em situação de risco. As roupas e materiais de limpeza serão revertidos diretamente para as famílias afetadas pela chuva, por meio da Secretaria de Assistência Social.