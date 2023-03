Mogi terá feira solidária com empreendedores afetados por chuvas e bloqueio de rodovia

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação promove nesta semana uma Feira Solidária com empreendedores afetados pelas fortes chuvas das últimas semanas, principalmente da região de Biritiba Ussú e do bairro Boa Vista. O objetivo é minimizar os prejuízos causados pelo fechamento da Rodovia Mogi-Bertioga, bloqueada há duas semanas por causa dos estragos causados pelos temporais do mês passado.

A Feira Solidária será realizada nos dias 8, 9 e 10 no saguão do prédio-sede da Prefeitura, das 9h às 18h. Os empreendedores interessados em participar podem procurar a secretaria – basta apenas apresentar o CNPJ para comprovar a atuação na área afetada pelo bloqueio da rodovia. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico espera a participação de pelo menos 12 empreendedores, com a oferta de produtos frescos, como laticínios, embutidos, salgados, folheados, doces e bolos.

"Estes comerciantes dependem do movimento da estrada para sobreviver. E como uma parte da produção é perecível, o escoamento destes produtos se torna ainda mais urgente, para que o prejuízo não seja maior. Nosso papel é fomentar a economia local e apoiar os empreendedores mogianos, conectando-os aos consumidores. Inclusive, a Feira servirá de vitrine para estes produtos e acredito que novos clientes surgirão para estes comerciantes", explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Pedro Komura.

A Feira Solidária vai aproveitar um formato já adotado em outras ações do Fundo Social de Mogi das Cruzes, que inclusive vai apoiar a atividade. A iniciativa surgiu após reunião de uma comitiva de comerciantes do distrito com o próprio secretário Komura, quando a dificuldade foi relatada.