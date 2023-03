Mogi vai ampliar oferta de cursos profissionalizantes com o projeto Cozinhalimento

Em uma parceria inédita com o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Agricultura e do Fundo Social, entregou na manhã de hoje (22) o Cozinhalimento, um dos maiores programas de segurança alimentar de São Paulo que vai fortalecer e ampliar a oferta de cursos profissionalizantes gratuitos aos mogianos.

A solenidade aconteceu na cozinha da Escola de Empreendedorismo e Inovação, no Centro, e contou com a presença das representantes do Governo do Estado Vanuzia Teixeira, coordenadora de Segurança Alimentar, e Katlly Sousa, nutricionista da equipe técnica do projeto.

“Hoje é um dia muito especial e estamos aqui para celebrar e lembrar que o trabalho conjunto dá resultado! Parabenizo a todos os envolvidos. Uma das metas que temos aqui em Mogi é a de que ninguém passe fome e somente com ações faremos isso acontecer”, completou a vice-prefeita Priscila Yamagami Kähler.

Com a assinatura do convênio, a cidade recebeu R$ 60 mil, recurso que está sendo empregado para equipar a cozinha da Escola de Empreendedorismo. No local, poderão ser ministrados cursos de salgados, bolos, pães caseiros, receitas diets e muito mais.

“Esse equipamento é de extrema importância para o município e com certeza faremos um ótimo uso, melhorando o aproveitamento e ampliando os cursos de capacitação. Trabalhamos com prazer para aqueles que precisam de oportunidades”, ressaltou o secretário de Agricultura, Felipe Almeida.

Agora, Mogi das Cruzes entra para o hall dos cerca de 300 municípios paulistas que contam com o Projeto Cozinhalimento, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, e iniciará a capacitação de agentes multiplicadores das ações de segurança alimentar e nutricional sustentável e de incentivo à geração de renda.

“Sempre que Estado e município se aproximam, são garantidos avanços para a comunidade. É o que acontece aqui em Mogi das Cruzes. Quem tem fome tem pressa e sem os municípios esse projeto não sairia do papel”, disse Vanuzia.