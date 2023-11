Morre ex vereador de Mogi, Antônio Lino, aos 66 anos

O ex-vereador de Mogi das Cruzes, Antônio Lino da Silva morreu aos 66 anos na noite do último domingo (5). Ele estava em tratamento, desde o ano passado, contra uma leucemia aguda e faleceu após passar mal em hospital de São Paulo.

O ex-vereador era filiado ao PSD e foi eleito para sete mandatos, atuando por 28 anos na Câmara.

A família ainda vai confirmar com a Câmara Municipal o horário do velório. O sepultamento vai ser no final do dia no Cemitério São Salvador.

O prefeito de Mogi, Caio Cunha, prestou condolência à família nas redes sociais. Ele parabeniza Lino pela gloriosa trajetória na história da cidade e por ter sido forte lutando contra o câncer.

“Muito do que temos hoje foi fruto do incansável trabalho de Lino durante os seus 7 mandatos como vereador. A minha oração é que Deus conforte o coração de todos os amigos e familiares que se despedem hoje deste grande homem”.