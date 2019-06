Morre o ex-vereador Olimpio; corpo é velado na Câmara de Mogi

O corpo do ex-vereador de Mogi das Cruzes, Olimpio Osamu Tomiyama, que faleceu no início da noite de segunda-feira (17), está sendo velado no Plenário da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes.

Às 10 horas aconteceu uma Celebração de Exéquias (encomendação de corpo), pelo frei Vasco Croccoli da Paroquia Maximiliano Kolbe. O sepultamento será às 16 horas, no Cemitério Parque das Oliveiras.

Olímpio foi vereador durante oito mandatos, somando 34 anos de atuação. Desde 2019, ocupava o cargo de consultor de assuntos especiais do prefeito Marcus Melo (PSDB), na Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Olimpio Osamu Tomiyama nasceu em Londrina (PR), em 10 de junho de 1949. Era casado com a professora e arqueóloga Nair Harumi Tanabe Tomiyama, com quem teve as filhas Solange, Samantha e Simone.