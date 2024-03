Mortes no trânsito crescem 73,6% com 33 vítimas entre janeiro e fevereiro deste ano

O Alto Tietê registrou aumento de 73,6% no número de mortes no trânsito, com 33 vítimas entre janeiro e fevereiro deste ano. No mesmo período do ano passado foram 19.

Os dados são do Infosiga e foram divulgados nesta terça-feira.

Somente nos dados de fevereiro a região também teve aumento, de 41,6%. Foram 12 vítimas ano passado e 17 no último mês.

Aumento

Das dez cidades da região, seis tiveram aumento no número de mortes.

O maior crescimento percentual foi em Mogi, com 200% a mais de óbitos. Os números saltaram de quatro para 12 vítimas. Nos dados de fevereiro, apenas, o crescimento foi de 150%, passando de duas para cinco vítimas.

Santa Isabel também registrou crescimento nos número de mortes em 2024. A cidade saltou em 150%, passando de duas para cinco vítimas. Nos dados de fevereiro a cidade cresceu 300%, passando de uma para quatro vítimas.

Outra cidade com crescimento foi Itaquá, que passou de seis para sete vítimas.

Em fevereiro a cidade manteve três vítimas no último mês e o mesmo número em 2023.

As outras cidades com aumento foram Biritiba (2), Ferraz (1) e Salesópolis (2). Todas saltam de zero casos.

Queda

Apenas três cidades tiveram redução.

O maior foi em Guararema, que caiu 50%, passando de duas para uma vítima. Em fevereiro a queda foi de duas para zero óbitos.

Suzano caiu em 25%, passando de quatro para três homicídios. Em fevereiro caiu de três para duas.

Em Arujá a queda foi de uma para zero vítimas, assim como em fevereiro.

Manteve

Apenas uma cidades manteve os números nos dois períodos analisados: Poá, que não registrou óbitos. Em fevereiro o mesmo cenário.