Movimento na Mogi-Bertioga é intenso na descida para o litoral mesmo após Natal

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), conhecida como Mogi-Bertioga, está recebendo um movimento intenso na descida para o litoral mesmo após o Natal.

A expectativa de movimento para as rodovias do Alto Tietê era de um pico no movimento nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro. Mesmo assim, o trânsito é intenso na Mogi-Bertioga nesta sexta-feira (26).

A previsão das concessionárias indicava a circulação de mais de 40,5 milhões de veículos entre os períodos de Natal e Ano Novo. O Natal teria uma maior circulação, com 20,8 milhões entre 23 e 29 de dezembro, e era esperado para o Ano Novo um volume de 19,8 milhões entre 30 de dezembro e 5 de janeiro.

Para atender à demanda elevada, as concessionárias colocam em prática o Planejamento Operacional Especial (POE), com operação em capacidade plena ao longo de todo o período. As equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário, Centros de Controle Operacional (CCO) e Praças de Pedágio atuarão reforçadas, com possibilidade de incremento de efetivo conforme a necessidade.

O monitoramento das rodovias será realizado 24 horas por dia, de forma integrada com a Polícia Militar Rodoviária, por meio de câmeras, sistemas de detecção automática de incidentes, painéis de mensagens variáveis (PMVs), telefones de emergência, aplicativos e redes sociais. Viaturas operacionais serão posicionadas em locais estratégicos, ampliando a agilidade no atendimento e a sensação de segurança do usuário.

