Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 26 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Trânsito

Movimento na Mogi-Bertioga é intenso na descida para o litoral mesmo após Natal

Expectativa de movimento era de um pico nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro

26 dezembro 2025 - 15h26Por da Região
Movimento na Mogi-Bertioga é intenso na descida para o litoral mesmo após NatalMovimento na Mogi-Bertioga é intenso na descida para o litoral mesmo após Natal - (Foto: Fernando Barreto/DS)

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), conhecida como Mogi-Bertioga, está recebendo um movimento intenso na descida para o litoral mesmo após o Natal.

A expectativa de movimento para as rodovias do Alto Tietê era de um pico no movimento nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro. Mesmo assim, o trânsito é intenso na Mogi-Bertioga nesta sexta-feira (26).

A previsão das concessionárias indicava a circulação de mais de 40,5 milhões de veículos entre os períodos de Natal e Ano Novo. O Natal teria uma maior circulação, com 20,8 milhões entre 23 e 29 de dezembro, e era esperado para o Ano Novo um volume de 19,8 milhões entre 30 de dezembro e 5 de janeiro.

Para atender à demanda elevada, as concessionárias colocam em prática o Planejamento Operacional Especial (POE), com operação em capacidade plena ao longo de todo o período. As equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário, Centros de Controle Operacional (CCO) e Praças de Pedágio atuarão reforçadas, com possibilidade de incremento de efetivo conforme a necessidade.

O monitoramento das rodovias será realizado 24 horas por dia, de forma integrada com a Polícia Militar Rodoviária, por meio de câmeras, sistemas de detecção automática de incidentes, painéis de mensagens variáveis (PMVs), telefones de emergência, aplicativos e redes sociais. Viaturas operacionais serão posicionadas em locais estratégicos, ampliando a agilidade no atendimento e a sensação de segurança do usuário.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Saulo Souza destaca ações realizadas em defesa da mulher, família e mais vulneráveis em 2025
Região

Saulo Souza destaca ações realizadas em defesa da mulher, família e mais vulneráveis em 2025

Operação Saturação reforça fiscalização e combate irregularidades com motos em Poá
Região

Operação Saturação reforça fiscalização e combate irregularidades com motos em Poá

Instituto de Meteorologia emite alerta vermelho de perigo por causa de onda de calor no Alto Tietê
Região

Instituto de Meteorologia emite alerta vermelho de perigo por causa de onda de calor no Alto Tietê

Calor pressiona mananciais e Estado alerta para redução do consumo de água; região opera com 20,2%
Região

Calor pressiona mananciais e Estado alerta para redução do consumo de água; região opera com 20,2%

Árvore cai e bloqueia faixas da Ayrton Senna em Itaquá
Região

Árvore cai e bloqueia faixas da Ayrton Senna em Itaquá

Saúde, segurança e economia: Saulo Souza faz balanço de 2025
Região

Saúde, segurança e economia: Saulo Souza faz balanço de 2025