Movimento na Mogi-Bertioga é intenso na subida do litoral

A volta do litoral movimentou bastante a Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, nesta quarta-feira (6), na Quarta-feira de Cinzas.

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) havia informado na semana passada que quarta-feira (6) seria o dia mais movimentado da semana por conta do fim do feriado prolongado de Carnaval. De acordo com as informações iniciais, pontos de paradas estavam previstos durante todo o dia até às 19 horas desta quarta-feira.

Segundo o DER, a "Operação de Carnaval" foi monitorada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) durante 24 horas por dia. Para as demais rodovias paulistas, além de ampliar o efetivo com mais profissionais, o departamento disponibilizou reforços dos recursos operacionais de monitoramento.

Polícia Militar

O Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) informou que vistoriou mais de 32 mil veículos durante os quatro dias de folia nas rodovias paulistas. Deste número, 1.902 motoristas foram autuados por consumo de álcool ou por recusa no teste do bafômetro.

Também foram encaminhados aos pátios, 116 veículos e sete armas de fogo foram apreendidas.

Houve ainda 6.606 autuações por falta do uso do cinto de segurança, 2.113 por ultrapassagens e 36 multas em motociclistas que andavam sem equipamentos de segurança.

Foram intensificados 22 mil quilômetros de vias paulistas, onde foram registrados 824 acidentes, com 21 vítimas fatais, 96 graves e 330 leves.