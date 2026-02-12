Mutirão de Emprego realiza 125 encaminhamentos e registra 60 candidatos pré-aprovados em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou nesta terça-feira (11) mais uma edição do Emprega Ferraz PAT, no Centro de Integração da Cidadania (CIC), ampliando o acesso da população às oportunidades no mercado de trabalho e fortalecendo o desenvolvimento econômico do município.

Ao todo, foram disponibilizadas 124 vagas de emprego, com a entrega de 150 senhas de atendimento. Durante a ação, 125 candidatos foram encaminhados para processos seletivos, e 60 já saíram pré-aprovados, demonstrando a efetividade da iniciativa.

Participaram desta edição a Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (ACIFV), Semar Supermercados, Supermercado Paraná e Trivva Trens S/A, empresas parceiras que contribuíram para ampliar as possibilidades de contratação.

O Mutirão tem como objetivo aproximar empregadores e trabalhadores, facilitando o acesso às vagas e promovendo inclusão produtiva no município.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke, os números demonstram a importância da ação.

“Estamos trabalhando para conectar oportunidades a quem precisa. Os resultados mostram que o Mutirão é uma ferramenta eficiente para gerar emprego e movimentar a economia da cidade.”

A administração municipal segue investindo em políticas públicas voltadas à empregabilidade, fortalecendo parcerias com o setor produtivo e ampliando as chances de inserção profissional para os ferrazenses.

