Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 12 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Mutirão de Emprego realiza 125 encaminhamentos e registra 60 candidatos pré-aprovados em Ferraz

Ação aconteceu no Centro de Integração da Cidadania (CIC)

12 fevereiro 2026 - 20h09Por de Ferraz
Mutirão de Emprego realiza 125 encaminhamentos e registra 60 candidatos pré-aprovados em FerrazMutirão de Emprego realiza 125 encaminhamentos e registra 60 candidatos pré-aprovados em Ferraz - (Foto: Camille Melo/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou nesta terça-feira (11) mais uma edição do Emprega Ferraz PAT, no Centro de Integração da Cidadania (CIC), ampliando o acesso da população às oportunidades no mercado de trabalho e fortalecendo o desenvolvimento econômico do município.

Ao todo, foram disponibilizadas 124 vagas de emprego, com a entrega de 150 senhas de atendimento. Durante a ação, 125 candidatos foram encaminhados para processos seletivos, e 60 já saíram pré-aprovados, demonstrando a efetividade da iniciativa.

Participaram desta edição a Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (ACIFV), Semar Supermercados, Supermercado Paraná e Trivva Trens S/A, empresas parceiras que contribuíram para ampliar as possibilidades de contratação.

O Mutirão tem como objetivo aproximar empregadores e trabalhadores, facilitando o acesso às vagas e promovendo inclusão produtiva no município.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke, os números demonstram a importância da ação.

“Estamos trabalhando para conectar oportunidades a quem precisa. Os resultados mostram que o Mutirão é uma ferramenta eficiente para gerar emprego e movimentar a economia da cidade.”

A administração municipal segue investindo em políticas públicas voltadas à empregabilidade, fortalecendo parcerias com o setor produtivo e ampliando as chances de inserção profissional para os ferrazenses.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ferraz realiza 4ª Reunião da Rede de Apoio à Mulher com foco em integração e prevenção
Região

Ferraz realiza 4ª Reunião da Rede de Apoio à Mulher com foco em integração e prevenção

IA e análise de dados impulsionam prospecção ativa e acabam com achismo nas vendas brasileiras
Região

IA e análise de dados impulsionam prospecção ativa e acabam com achismo nas vendas brasileiras

Governo de SP lança Feira de Empregos do Fundo Social com mais de 2 mil vagas
Região

Governo de SP lança Feira de Empregos do Fundo Social com mais de 2 mil vagas

Saulo Souza integra comitiva nacional em agenda pelo Marco Legal do Transporte Público
Região

Saulo Souza integra comitiva nacional em agenda pelo Marco Legal do Transporte Público

Alto Tietê avança no Selo Nacional de Alfabetização
Região

Alto Tietê avança no Selo Nacional de Alfabetização

UBSs de Ferraz promovem 'Bloquinho da Prevenção' antes do Carnaval
Região

UBSs de Ferraz promovem 'Bloquinho da Prevenção' antes do Carnaval