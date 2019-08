Novo aplicativo de transporte começa a operar na região

Semelhante as plataformas Uber e 99 Táxi, o aplicativo de transportes Garupa começou a operar em três cidades do Alto Tietê, sendo em Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos, mesmo sem legislação ainda aprovada. O objetivo é a possível expansão para as demais cidades da região. O aplicativo pode ser baixado por meio da Play Store e App Store, em versões para Android e iOS. O download é gratuito.

Para se ter ideia 170 motoristas do aplicativo estão atuando nas três cidades do Alto Tietê. Em Suzano, por exemplo, ainda não há lei que permita esse meio de transporte.

De acordo com o sócio operador da nova plataforma, Marcos José Avelino, o Garupa apresenta diferencias tanto para os motoristas quanto para os passageiros. "Um dos diferenciais do Garupa é que o destino do passageiro aparece para o motorista antes dele aceitar a corrida, coisa que os outros aplicativos não apresentam. Além disso, no momento em que o passageiro coloca o seu local atual no aplicativo, aparece um ponto de referência para que o motorista tenha mais agilidade e facilita o trabalho deles". Mais um diferencial da plataforma, segundo Avelino, é a questão da taxa de descontos por viagem.

O motorista recebe 90% do valor da corrida e o restante, 10%, é destinado ao Garupa. O Garupa foi fundado por João Marcondes e o estado pioneiro foi o Rio Grande do Sul. A plataforma atua em dez estados em mais de 600 municípios, além de operar no exterior, em países como Paraguai e Argentina.

O aplicativo oferece cinco categorias aos passageiros, são elas: Garupa Pet (especial para o transporte de passageiros com animais), Garupa Objeto (serve para transportar compras e demais objetos em geral), Garupa Kids (os veículos alocados para essa categoria possuem cadeirinha), Garupa Executivo (carro mais sofisticado) e o Garupa Empresa (contratos e cadastros diretamente com empresas que solicitam os serviços do aplicativo).

O objetivo da gestão do Garupa é realizar parcerias com Prefeituras da região, para que o projeto que está em trâmite, Garupa Gov, funcione diretamente em conjunto com as administrações municipais das cidades.