Novo Plano Diretor de Itaquá entra em fase final e 3ª audiência pública acontece na próxima quarta

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Planejamento, definiu a data da terceira e última audiência pública de revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE) e criação do Plano Municipal de Habitação (PMH): será no dia 15 de maio, às 18h, na Câmara Municipal.

Ao longo dos últimos meses, foram realizados encontros com a participação dos munícipes e órgãos competentes para a construção coletiva do desenvolvimento sustentável e revisão de parâmetros urbanísticos, gerando ideias e diretrizes para o desenvolvimento da cidade nos próximos dez anos.

A audiência tem por objetivo apresentar à população a proposta de ajustes no PDE e no PMH, que foram amplamente discutidos, abordando a etapa de redação da minuta, que está chegando ao fim. Após a audiência, o texto proposto será encaminhado à Câmara Municipal.

"Chegamos na última etapa dos projetos e a participação de todos continua sendo muito importante para o futuro de nossa cidade. Convido a todos para que venham contribuir", disse o secretário de Planejamento, Alexandre Feijó.

A Câmara Municipal fica localizada na rua Vereador José Barbosa de Araújo, 267 - Vila Virgínia. O processo participativo e os documentos prévios estão disponíveis para consulta no site: www.itaquaquecetuba.sp.gov.br/plano-diretor.



"O crescimento e desenvolvimento da cidade depende dessa definição dos dois projetos. Estamos ansiosos para começar a colocar tudo isso em prática", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.