Novo presidente da Adrat promete fomentar o empreendedorismo

Por meio de uma indicação do conselho da Agência de Desenvolvimento do Alto Tietê (Adrat), Lucas Costa, conhecido como Lucas do Liceu, se tornou o novo presidente da agência. Ele assume o posto ao lado de Cláudio Rocha como seu vice-presidente. Rocha foi a pessoa responsável por indicar Lucas do Liceu a presidência.

Eles iniciaram os trabalhos no começo do mês de setembro com ações em vigor. A principal delas é o circuito das nascentes sobre a preservação das águas fluviais da região. A Adrat conseguiu uma emenda de R$ 300 mil do deputado federal Roberto de Lucena (PV), que se mostrou interessado na ação, como uma forma de estimulo ao circuito das nascentes. Outro ponto a ser abordado nesta nova gestão é o apoio e a fiscalização as prefeituras e o fornecimento de consultoria e apoio técnico as gestões das mesmas.

Além disso, eles pretendem fortalecer o turismo ecológico na região e criar projetos e parcerias com o recém criado Polo Digital em Mogi das Cruzes.

Sobre os projetos que serão desenvolvidos nesta nova gestão, o presidente conta que o principal objetivo será fomentar o empreendedorismo na região. "Queremos ajudar os empreendedores a conquistar o mercado de trabalho através da capacitação da própria Adrat. Queremos certificá-los para que estejam aptos ao mercado", explica.

No domingo irá acontecer, no Shopping Pateo Itaquá, um café da manhã, das 8 às 12 horas, com empresários de diversos segmentos de mercado da região. Será feita uma capacitação com eles. "Esse encontro serve para podermos ajudar esses empresários a aumentar suas vendas no fim do ano”, conta.