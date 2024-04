Obra da Casa da Mulher de Itaquá entra na reta final e alcança 95% de conclusão

A construção da Casa da Mulher de Itaquaquecetuba já está na reta final com 95% de conclusão. O equipamento deve ser entregue no mês de junho deste ano. Localizada na rua Guariri, na Vila São Carlos, a estrutura conta com investimento de R$ 1,4 milhão e vai oferecer acolhimento, qualificação, suporte jurídico e psicológico às mulheres.



O local tem cerca de 449 m² de área construída e possui quatros salas para atendimento psicossocial, jurídico, capacitação e tecnologia, auditório, administração, cozinha profissional para a realização de cursos gastronômicos, brinquedoteca, banheiros, copa, depósito e lavanderia, garagem e área externa com jardim. Tudo com acessibilidade para pessoas com deficiência.



Iniciado em junho de 2023, o projeto é fruto de uma parceria entre o governo estadual, que investiu R$ 765 mil, e contrapartida da prefeitura de R$ 697 mil. O próximo passo será o acabamento da fachada, finalização da área externa, implantação de postes de iluminação e instalação interna de mobiliários e equipamentos.



"Estamos na reta final para a conclusão de um equipamento de grande importância para a cidade. O foco da nossa gestão está no combate à violência contra as mulheres e acesso a um acolhimento digno", disse a secretária da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, Hadla Issa.



"A entrega da Casa da Mulher reforça nosso compromisso com as mulheres do município. O espaço é de grande importância e garante acolhimento adequado e respeitoso. Itaquá está em constante crescimento, com melhorias em todos os equipamentos", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.