Obras ampliam em 180 o número de vagas na creche Jardim Aeroporto III

A Prefeitura de Mogi das Cruzes entregou na manhã desta quinta-feira (04/05), as novas instalações da Creche Jardim Aeroporto III. Com as obras, a unidade quase triplicou o atendimento com a criação de 180 novas vagas para educação infantil em período parcial e integral. A obra era um desejo antigo da comunidade. Com mais de 30 anos de atividade no bairro, o prédio recebeu quatro novas salas e a infraestrutura necessária para receber os novos alunos.

O prefeito Caio Cunha destaca a importância do investimento da cidade na primeira infância. “Criança para a gente é prioridade, nosso foco são as pessoas. Trabalhamos para preparar as pessoas para potencializar a nossa cidade. Se não cuidarmos dos pequenos, não teremos uma sociedade, uma cidade mais próspera e justa nos próximos anos”, disse o prefeito - que também ressaltou as entregas do kit completo de uniforme escolar, entregue pela primeira vez na cidade e a qualidade do kit de material de escolar.

A entidade mantenedora do prédio aguardava a ampliação há mais de 10 anos. A obra não só ampliou o atendimento para o bairro, mas valorizou o trabalho feito pela unidade escolar. “Sabemos do bom trabalho que já é feito aqui e atendendo a necessidade o bairro, optamos por ampliar este trabalho de qualidade, trazendo mais oportunidades para nossas crianças”, completou o prefeito Caio Cunha.

As ações foram realizadas em parceria com as entidades mantenedoras de creches na cidade, com o aumento do repasse da subvenção e a criação de um fundo de reserva. O evento contou com grande participação dos pais e familiares dos alunos do berçário ao Infantil IV (quatro meses aos cinco anos) atendidos pela unidade.

“A escola deve ter muita participação da comunidade e das famílias. A escola somos todos nós, todos nós somos educadores. Mogi é a cidade da criança, uma cidade educadora e educativa”, disse a vice-prefeita Priscila Yamagami Kähler.

A secretária de Educação, Patrícia Helen Gomes dos Santos, também destacou o trabalho desenvolvido pela rede municipal de ensino. “Que, juntos, possamos cuidar desse equipamento como nosso. Temos uma parceria de qualidade e de excelência com as entidades, que formam com as escolas municipais, uma única rede potente e de ponta”, disse.

A rede municipal de ensino conta com 212 unidades escolares.

A obra ampliou em quase três vezes a capacidade de atendimento e modernizou a unidade escolar com novas salas, sanitários acessíveis e refeitório. São atendidas crianças em período parcial e integral. O investimento na ampliação foi de R$ 1.193.051,20.

Participaram do evento, o presidente da Câmara Municipal, Marcos Furlan e os vereadores Eduardo Ota e Edson Pereira. A solenidade também contou com o Quarteto da Sinfônica Mogi.

A ampliação do atendimento na educação infantil faz parte das ações da Administração Municipal pela primeira infância. A cidade desenvolve o programa intersetorial Mogi, Cidade da Criança com foco no desenvolvimento de uma cidade amigável à infância. Dentre as ações, está o Bairro Amigável à Primeira Infância com a Rua e o Espaço do Brincar. A região do Jardim Aeroporto III foi a primeira a receber o espaço na cidade.