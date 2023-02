Obras do novo viaduto em Poá chegam a 85% de conclusão

As obras de construção do novo viaduto, na área central de Poá, atingiu 85% de conclusão. Segundo informações da Secretaria de Obras de Poá, durante esta nova etapa as vigas de concreto protendido estão sendo instaladas, elas serão responsáveis pela sustentação do tabuleiro do viaduto.

Realizado por meio de um contrato firmado com a Construtora Etama, o projeto é tido como a principal obra do município, visto que tem como objetivo desafogar o tráfego de veículos durante a transposição sobre a linha férrea da CPTM que, atualmente, é feita pelo viaduto Tancredo Neves, já considerado saturado pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.

De acordo com o responsável pela Pasta, Ricardo Leão, a obra está em um bom ritmo e os avanços são notórios. “Cada dia que passa o viaduto está ganhando mais forma, a fase de instalação das vigas é muito importante para dar continuidade ao projeto. Estamos empenhados em conseguir finalizar toda a obra e ajudar na mobilidade urbana e no trânsito da cidade”, disse o secretário de Obras Públicas.

A prefeita Marcia Bin vistoriou o início da instalação das vigas e falou sobre o projeto. “O projeto está caminhando super bem, a construção desse viaduto é uma necessidade para o nosso município. Nossa Administração tem como foco principal finalizar a obra o mais rápido possível e entregar este equipamento à população. Sabemos que o antigo viaduto se encontra extremamente sobrecarregado pelos veículos que transitam pelo local e essa obra irá desafogá-lo, gerando um trânsito mais fluido e seguro”, disse a chefe do Executivo municipal.

É válido ressaltar que o trecho da avenida Leonor Bolsoni Marques da Silva, permanece interditado até o final deste ano, e que o tráfego de veículos segue sendo desviado para a rua Herculano Duarte Ribas, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.