Obras na Mogi-Bertioga entram no 2º dia; liberação parcial será em 2 meses

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) iniciou na terça-feira (21) os serviços de recuperação da Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) nos trechos onde houve a interrupção total do tráfego devido às chuvas do último fim de semana. Já são dois dias de obras.

De acordo com a Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, a expectativa é que as obras na rodovia sejam concluídas em até 180 dias, com investimento previsto de R$ 9,4 milhões.

“Estamos empenhados em um trabalho coletivo para contornar a situação. Foi uma chuva muito forte, atípica, a maior já registrada no país, com 600 milímetros em 24 horas. Na Mogi-Bertioga, serão necessários dois meses de trabalho para desobstrução parcial, e até seis meses para a liberação completa, porque iremos construir um novo muro de arrimo de contenção, reforçar o muro de arrimo existente e criar um novo sistema de drenagem”, afirma a Secretária Natália Resende.

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) segue interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido a uma erosão.

CASO NECESSÁRIO

Caso necessário o deslocamento, os motoristas devem usar como rotas alternativas as rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150). Devido a uma queda de barreira no km 174+500 da SP-055, na Praia do Juqueí, o acesso a uma rota alternativa pela Rodovia dos Tamoios está interditado para quem está entre Bertioga e Juqueí.