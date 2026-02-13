Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 13 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 13/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Obras na rua Manoel de Abreu, na Vila Margarida, recebem aplicação de asfalto

Trabalhos incluem reconstrução de guias, sarjetas e nova pavimentação em quase um quilômetro de extensão, garantindo mais segurança e mobilidade aos moradores

13 fevereiro 2026 - 20h29Por De Ferraz
- (Foto: Camille Melo/SecomFV)

A Secretaria de Obras de Ferraz de Vasconcelos iniciou na quinta-feira (13) a aplicação de asfalto na rua Manoel de Abreu, localizada na Vila Margarida. As máquinas chegaram pela manhã e os trabalhos se estendem até o final do dia, em um extenso trecho da via.

A obra faz parte do cronograma de melhorias na infraestrutura urbana do município e tem como objetivo garantir mais segurança, mobilidade e conforto para motoristas e pedestres. Os serviços contemplam a reconstrução de guias e sarjetas que apresentavam desgaste, além da remoção completa do pavimento antigo para a aplicação de uma nova camada asfáltica.

Com quase um quilômetro de extensão, a obra representa um investimento significativo na região, impactando positivamente a rotina dos moradores e contribuindo para a valorização do bairro.

Moradora da Vila Margarida há mais de 40 anos, Dona Marival aprova a iniciativa e destaca a importância da melhoria. "A vila vai ficar mais bonita e muito melhor para nós que moramos aqui", afirma.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Eduardo Paiva, a obra reforça o compromisso da administração com a melhoria contínua da mobilidade urbana. "Essas ações têm como principal objetivo trazer mais qualidade de vida para a população. Pedimos a compreensão dos moradores pelos transtornos momentâneos, mas seguimos avançando para entregar uma via mais segura e adequada para todos", destacou.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue investindo na manutenção e recuperação da malha viária, promovendo desenvolvimento urbano e bem-estar à população.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bloco "Libera o Alvará" reúne cerca de 320 pessoas em noite de celebração da OAB Suzano
Região

Bloco "Libera o Alvará" reúne cerca de 320 pessoas em noite de celebração da OAB Suzano

Carnaval 2026: rodovias de SP devem receber cerca de 24 milhões de veículos
Região

Carnaval 2026: rodovias de SP devem receber cerca de 24 milhões de veículos

Projeto social leva atendimentos gratuitos e atividades para crianças em Biritiba Mirim
Região

Projeto social leva atendimentos gratuitos e atividades para crianças em Biritiba Mirim

Secretaria da Saúde realiza ações de prevenção durante Carnaval de Ferraz
Região

Secretaria da Saúde realiza ações de prevenção durante Carnaval de Ferraz

Clau Camargo lança livro Vale Reciclar em São José dos Campos e vereadores querem implantar projeto
Região

Clau Camargo lança livro Vale Reciclar em São José dos Campos e vereadores querem implantar projeto

Mutirão de Emprego realiza 125 encaminhamentos e registra 60 candidatos pré-aprovados em Ferraz
Região

Mutirão de Emprego realiza 125 encaminhamentos e registra 60 candidatos pré-aprovados em Ferraz