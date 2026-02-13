Obras na rua Manoel de Abreu, na Vila Margarida, recebem aplicação de asfalto

A Secretaria de Obras de Ferraz de Vasconcelos iniciou na quinta-feira (13) a aplicação de asfalto na rua Manoel de Abreu, localizada na Vila Margarida. As máquinas chegaram pela manhã e os trabalhos se estendem até o final do dia, em um extenso trecho da via.

A obra faz parte do cronograma de melhorias na infraestrutura urbana do município e tem como objetivo garantir mais segurança, mobilidade e conforto para motoristas e pedestres. Os serviços contemplam a reconstrução de guias e sarjetas que apresentavam desgaste, além da remoção completa do pavimento antigo para a aplicação de uma nova camada asfáltica.

Com quase um quilômetro de extensão, a obra representa um investimento significativo na região, impactando positivamente a rotina dos moradores e contribuindo para a valorização do bairro.

Moradora da Vila Margarida há mais de 40 anos, Dona Marival aprova a iniciativa e destaca a importância da melhoria. "A vila vai ficar mais bonita e muito melhor para nós que moramos aqui", afirma.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Eduardo Paiva, a obra reforça o compromisso da administração com a melhoria contínua da mobilidade urbana. "Essas ações têm como principal objetivo trazer mais qualidade de vida para a população. Pedimos a compreensão dos moradores pelos transtornos momentâneos, mas seguimos avançando para entregar uma via mais segura e adequada para todos", destacou.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue investindo na manutenção e recuperação da malha viária, promovendo desenvolvimento urbano e bem-estar à população.