Operação de linha entre Nova Poá à Estação de Suzano é discutida

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), recebeu nesta sexta-feira (7), no Gabinete, o gestor de negócios do Consórcio Unileste, Nelson Belon, para tratar do início da operação, no próximo dia 15, da linha 843 que vai ligar o Jardim Nova Poá à Estação de Trem de Suzano (CPTM).

A nova linha terá preço de R$ 3,80 e integração com o sistema ferroviário com desconto de R$ 1,50 no valor da tarifa, por meio do Cartão BOM.

“Essa linha é uma solicitação antiga da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá e da Radial Transportes junto à EMTU, que autorizou a operação. Nos dias úteis a linha 843 vai operar das 4 horas às 23h50 e realizará 48 partidas por sentido. A estimativa é de que sejam transportados 1.000 passageiros por dia”, comentou o prefeito Gian Lopes.

O gestor de negócios do Consórcio Unileste, Nelson Belon, comentou que a linha 843 está com um valor acessível e a integração com o trem é um ganho importante para os usuários.

“A implantação desta linha era realmente necessária e reforço que estamos à disposição da população poaense e da administração municipal e vereadores para atender outras demandas sempre que possível”, ressaltou.

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá, Wilson Lopes, comemorou o início da operação da linha 843.

“Uma grande conquista para os moradores da Nova Poá e adjacências. Meus parabéns ao prefeito Gian Lopes pelo trabalho, ao Consórcio Unileste e Radial, e aos vereadores que também lutaram pela implantação da nova linha”.

Também participaram da reunião os vereadores David de Araújo Campos, o Tio Deivão (presidente da Câmara), Marcílio Duarth, Luiz Eduardo Oliveira Alves, o Edinho do Kemel, Lázaro Borges e Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd e os secretários municipais de Governo, Fernando Miranda e de Segurança, Carlos Setsuo.