Operação do Procon de Ferraz orienta consumidores na Páscoa

O Procon de Ferraz realizou, na tarde desta quarta-feira (5), uma operação no comércio para orientar os consumidores sobre os produtos relacionados à Páscoa, como ovos de chocolates, peixes e bacalhau.

Os estabelecimentos comerciais receberam visitas dos agentes no município, que aproveitaram para esclarecer dúvidas dos consumidores e orientar os comerciantes.

A coordenadora do Procon de Ferraz, Adriana Trajano, explicou que as pessoas que têm criança em casa, é necessário ter o cuidado ao adquirir os ovos que contêm brinquedos em seu interior. Um ponto a ser observado é se há o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), identificando a qualidade e a idade recomendada da criança para aquele produto. O peso líquido dos ovos de Páscoa deve se referir somente à gramatura do chocolate, e não inclui embalagens e brinquedos. Outra observação a ser feita no ato da compra é em relação ao estado da embalagem.

Ela deve estar lacrada e intacta, além de conter informações claras e precisas sobre composição, peso líquido, prazo de validade e advertência em caso de componentes alérgenos.

Para quem optar por comprar ovos de chocolate caseiros, é importante ter atenção com a procedência do produto. O ideal é comprar apenas de produtores conhecidos e que tenham referências de amigos e familiares. É necessário, também, cobrar a data de fabricação e validade, além da composição do produto.

Pesquisa

O Procon Ferraz, ressalta a importância que os consumidores comparem os preços praticados por diferentes estabelecimentos, considerando a relação entre a qualidade, peso e o preço do item. Nas lojas virtuais deve-se considerar também o valor do frete, lembrando que nos casos de produtos licenciados com personagens, em geral, o preço costuma ser mais elevado devido a este licenciamento. Se o momento for de orçamento apertado, vale lembrar ao consumidor que as caixas de bombons e tabletes de chocolates também podem ser substituídas pelos tradicionais ovos de Páscoa, quase sempre com preços mais atrativos.

Para registrar reclamação, o consumidor deve entrar em contato com o Procon pelo telefone 4679-4782 localizado na Rua Américo Trufeli, 60, no 1º andar, no Parque Dourado. O e-mail é: procon@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br