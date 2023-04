Operação Verão em Mogi é prorrogada até dia 15 devido à previsão de chuvas

O Governo do Estado prorrogou até o dia 15 de abril a realização da Operação Chuvas de Verão em todos os 177 municípios que fazem parte do Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC). A medida foi anunciada na manhã de sexta-feira (31/03) e é válida para Mogi das Cruzes.

A prorrogação foi decidida devido à previsão da passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo, com a possibilidade de fortes chuvas. De acordo com o Governo do Estado, a manutenção da Operação Chuvas de Verão possibilita pronta resposta aos municípios, em caso de ocorrências.

“Com a previsão da possibilidade de fortes chuvas, identificada pela Defesa Civil do Estado, é importante que a Prefeitura e todos os órgão de atendimento estejam mobilizados no monitoramento das áreas de risco e para atender a população em caso de necessidade”, explicou o secretário municipal de Segurança, Toriel Sardinha.

Em Mogi das Cruzes, a Operação Verão foi iniciada em 1º de dezembro, com previsão para término nesta sexta-feira (31/03). Neste período, o atendimento a problemas causados pelas chuvas é prioridade da estrutura da Prefeitura e demais órgãos participantes. O trabalho é coordenado pela Defesa Civil do município, que mantém contato contínuo com a Defesa Civil do Estado, faz o acompanhamento das previsões meteorológicas e intensifica o monitoramento das áreas de risco, por meio de vistorias ou das câmeras de monitoramento, com apoio da Guarda Municipal. O trabalho da Operação Verão também conta com a participação de diversas secretarias municipais, do Samu, Semae, Guarda Municipal, Defesa Civil do Estado, Corpo de Bombeiros, Cetesb, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), Tiro de Guerra, Sabesp, Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da concessionária de energia elétrica EDP.

Durante o atual período de chuvas, 800 famílias foram atendidas, somando mais de 2.400 pessoas, em especial no mês de fevereiro. A Secretaria Municipal de Assistência Social forneceu itens essenciais, como alimentos, cobertores, produtos de limpeza e higiene e também procedeu com inscrições de pessoas no Cadastro Único, para potencialmente inseri-las em programas de transferência de renda.

Também foi ofertado abrigamento temporário a todos que precisaram. O número total de pessoas que precisaram desse último recurso foi de cerca de 30, com oscilações diárias no número de atendidos, porém esta situação em específico está superada.