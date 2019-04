Orçada em R$ 9 mi, escola Estância Hidromineral vai atender 1,2 mil alunos

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), assinou na manhã desta sexta-feira (12), a ordem de serviço para o início das obras do novo prédio da Escola Municipal (E.M) Estância Hidromineral. A estimativa é entregar as obras até dezembro deste ano para iniciar 2020 com uma unidade nova na cidade.

A escola Estância Hidromineral está atualmente localizada na Rua Alvarenga, área central da cidade, e abriga cerca de 900 alunos. Com a mudança do prédio para a Av. Prefeito Jorge Francisco Correa Allen, também na região central, o número de vagas vai aumentar para 1,2 mil vagas, contemplando assim os estudantes do Fundamental II - do 6º ao 9º ano.

Além do aumento de vagas para os alunos, o corpo docente também será ampliado, assim como o número de funcionários. O local contará com estacionamento, quadra coberta, refeitório, salas de professores, sala multifuncional, laboratório, salas de reforço, salas de informática, auditório, 13 salas de aula, entre outros.

Segundo o prefeito, o prédio atual da escola apresenta muitos problemas de infraestrutura e falta de acessibilidade aos alunos e professores. "Para mim é um sonho estar assinando a ordem de serviço dessa obra. Nós sabemos a importância de investir na educação e sabemos que o prédio atual está precário. Essa escola é referência na região e com certeza vamos dar todo o suporte para que ela seja a maior do Alto Tietê", conta.

A escola Estância Hidromineral teve a maior nota (6,5) no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no ano passado, assim como o setor de educação de Poá teve o maior desempenho educacional do Alto Tietê.

O terreno onde será construída a nova unidade tem 7,2 mil metros quadrados, sendo que mais de 4 mil metros serão destinados a construção do prédio. O terreno pertence à Prefeitura. A obra foi orçada em R$ 9,4 milhões (de recursos municipais) e a empresa responsável pelas obras é a Pilão Engenharia e Construções.

Próxima escola

Ainda no dia de ontem, o prefeito assinou no gabinete, a aquisição de um novo terreno para a construção de mais uma escola no município. Nenhum detalhe foi divulgado, tendo vista a comunicação posterior.

Estiveram presentes na solenidade o vice-prefeito e secretário da Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá; o secretário de Obras Públicas, Planejamento, Orçamento, Gestão e de Habitação de Interesse Social, Augusto de Jesus; o presidente da Câmara Municipal de Poá, David de Araújo Campos, o Tio Deivão, os demais vereadores da Casa de Leis.