Painel da dengue aponta dez mortes pela doença no Alto Tietê

O Alto Tietê registrou, nesta terça-feira (23), mais três mortes por dengue. Com isso, o total de óbitos pela doença chegou a 10 na região em 2024. Foram duas mortes registradas em Suzano e uma em Santa Isabel. As informações são do Painel de Monitoramento da Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika de São Paulo.

As vítimas de Suzano são, segundo a Secretaria Municipal de Saúde confirmou, uma mulher de 83 anos, com histórico de diabetes, que estava internada desde 26 de março em hospital particular da cidade e morreu em 2 de abril; outra vítima é um homem de 42 anos, sem comorbidades, que havia dado entrada no Pronto-Socorro Municipal (PS) em 12 de abril e faleceu no dia seguinte (13/04).

Com os novos óbitos, Suzano totaliza cinco mortes. Mogi das Cruzes contabiliza duas mortes. Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Santa Isabel registraram um óbito. Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Poá e Salesópolis não registraram mortes pela doença.

A Prefeitura de Santa Isabel informou que a vítima é um homem de 24 anos. Ele era morador do bairro Parque São Benedito e tinha um histórico de anemia falciforme. Segundo a administração municipal, o paciente foi atendido em um hospital da rede privada de Arujá, onde deu entrada no dia 12 de abril. O paciente apresentou crise falciforme aguda, relatava dor intensa, rebaixamento do nível de consciência e queda acentuada de saturação.A morte foi confirmada no dia 13 de abril, após uma parada cardiorrespiratória.

A região ultrapassou os 10,6 mil casos positivos de dengue, de acordo com a plataforma. Com o avanço da doença, nove cidades decretaram situação epidêmica, exceto Salesópolis.