Palestra para castração de cães e gatos será realizada na Escola de Governo nesta sexta-feira

Excepcionalmente nesta sexta-feira, dia 5 de abril, a palestra preparatória para castração de cães e gatos será realizada no auditório da Escola de Governo, que fica na rua Professor Antenor Leite da Cunha, 55, no bairro do Mogilar. Os interessados devem se dirigir diretamente ao endereço, a partir das 13 horas, quando profissionais da Secretaria Municipal de Saúde já estarão no local para iniciar os atendimentos.

A atividade educativa é realizada sempre às sextas-feiras, das 13h30 às 15 horas, e os interessados devem comparecer munidos de comprovante de endereço, documento oficial com foto, caderneta de vacinação do animal ou comprovante de vacinação do cão ou gato. A palestra começa às 15h15 e não há necessidade de levar o animal.

A partir da próxima semana, dia 12, a palestra volta para o auditório da Secretaria Municipal de Saúde.