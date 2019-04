Palestras buscam fomentar combate à violência em escolas públicas

Debates sobre a violência em ambiente escolar aumentaram, após a tragédia na E.E Raul Brasil, no dia 13 de março, em Suzano. Mas, um projeto experimental tem buscado evitar que novos episódios ocorram na região, principalmente fomentando o combate à violência - física e psicológica- nas salas de aula.

Quando ainda atuava como delegado no 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby, o delegado Eliardo Amoroso Jordão, pôs um objetivo de estreitar o relacionamento com a população da cidade.

Alguns projetos foram iniciados, como, por exemplo, o ‘Delegacia Legal’. Há poucos meses, Jordão assumiu a titularidade do distrito central de Poá, mas os projetos iniciados em Itaquá não foram interrompidos. Ao contrário, eles foram ampliados.

No último dia 28, o delegado, em parceria com o escrivão José Carlos e a direção da E.E Kakunosuke Hasegawa, no Jardim Paineira, promoveu uma palestra sobre violência em instituições de ensino, em especial ao narcotráfico, uso de entorpecentes e o bullying.

“Após a tragédia de Suzano, pais de estudantes ficaram com certo temor quanto à segurança dos filhos. Uma das professora da escola, então, nos procurou para que pudéssemos falar um pouco sobre tal. Por isso, a gente foi e a receptividade foi enorme”, explicou Jordão, que contabilizou aproximadamente 400 pessoas, entre estudantes e pais de alunos.

O delegado destacou que, após o sucesso das palestras, o objetivo será o de intensificar o número de palestras e, eventualmente, ampliar para outras escolas da rede estadual no Alto Tietê.

“Somente com esse trabalho conjunto e sincronizado entre as instituições e a população é que será possível enfrentar problemas e alcançar soluções concretas”.

Próximas palestras

O sucesso do debate rendeu outros convites. Agora, os próximos encontros ocorreram na E.E. Dulce Maria, no Parque Marengo e E.E Homero Domingos Milano, região central da cidade.