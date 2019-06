Palestras conscientizam danos causados pelo tabaco e narguilé

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta quinta-feira (6) uma série de palestras que serão realizadas nas escolas do município, cujo o tema é: “Os prejuízos que o fumo pode causar à Saúde Bucal”.

Nesta quinta-feira, as palestras foram ministradas pelas dentistas Solange e Mirim e foram realizadas na escola Cybele Paiva Valsecchi, localizada na Vila Monteiro. Os alunos do Ensino Fundamental II tiveram orientações de como o uso do narguilé, cigarro e outros pode prejudicar a Saúde Bucal.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, as palestras têm como objetivo conscientizar os adolescentes do risco que os mesmos estão correndo.

“A intenção é alertar os jovens que mesmo parecendo inofensivo, o narguilé, assim como outro tipo de fumo, pode causar diversas doenças, entre elas o câncer bucal e isto é uma preocupação mundial”.

Conforme explicou a coordenadora da Saúde Bucal, Regiana Carlini, as palestras devem atender outras escolas do município.

“O trabalho de conscientização já é uma rotina em Poá, porém, a intenção é atingir o maior número de pessoas possível e as palestras nos permitem chegar aos jovens de maneira mais rápida”, explicou ela.