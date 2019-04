Para manter qualidade da água, Semae vai fazer limpeza de reservatórios

Para manter a qualidade da água distribuída à população, o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) inicia nesta semana um processo de limpeza dos reservatórios instalados em vários pontos da cidade. O serviço exigirá a interrupção do fornecimento de água. Por isso, a autarquia reforça a orientação para que as pessoas utilizem água de forma racional, evitando ações como limpeza de carros e quintais e o desperdício em tarefas domésticas essenciais como a lavagem de louças e de roupas, além de reduzir o tempo de banho. O procedimento também atende à legislação sanitária.

Nesta primeira semana, os serviços serão realizados nos reservatórios da Vila da Prata, Parque Morumbi, Jardim Boa Vista, Vila Pomar, Vila Rei e Barroso, totalizando 16 bairros em área de abrangência.

“Assim como em nossa casa devemos fazer a limpeza periódica da caixa d’água, o Semae faz a limpeza dos reservatórios para garantir a boa qualidade da água que distribuímos”, explica a diretora do Departamento de Operações do Sistema de Água, Milena Forte.

Os moradores que possuem caixa d’água não sentirão os efeitos da paralisação no fornecimento. Por isso, mais uma vez, a autarquia recomenda a instalação para as pessoas que ainda não possuem este dispositivo em casa – ter um reservatório é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do abastecimento, principalmente nos locais mais altos ou que trabalham por redes bombeadas.

A reservação de 200 litros para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas sem fornecimento de água da rua. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115.

Programação de limpeza de reservatórios

Semana de 8 a 12 de abril

08/04/2019 - Reservatório da Vila da Prata

Bairros de abrangência: Estrada Jinichi Shigeno, Vila da Prata e Vila São João

Período de desabastecimento: dia 08/04/2019, de 00h às 22h

09/04/2019 - Reservatório do Parque Morumbi

Bairros de abrangência: Conjunto São Sebastião e Parque Morumbi

Período de desabastecimento: dia 09/04/2019, de 00h às 22h

10/04/2019 - Reservatório do Jardim Boa Vista

Bairros de abrangência: Biritiba Ussú e Jardim Boa Vista

Período de desabastecimento: dia 10/04/2019, de 00h às 22h

11/04/2019 - Reservatório do Vila Pomar

Bairros de abrangência: Conjunto Habitacional Thaysa, Vila Brasileira, Vila Melchizedec, Vila Pomar e Vila São Sebastião

Período de desabastecimento: dia 11/04/2019, de 00h até a madrugada do dia 12/04/2019

11/04/2019 - Reservatório da Vila Rei

Bairros de abrangência: Mogi Moderno (parcial) e Vila Rei

Período de desabastecimento: dia 11/04/2019, de 00h às 22h

12/04/2019 - Reservatório do Barroso

Bairros de abrangência: Barroso e Vila São José

Período de desabastecimento: dia 12/04/2019, de 00h às 22h

Fonte: Departamento de Operações do Sistema de Água do Semae