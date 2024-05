Paróquia de Mogi arrecada doações às vítimas de temporais no RS

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque realizará, na próxima segunda-feira (13), uma ação social para arrecadar doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O ato solidário ocorrerá em frente à paróquia, situada na Rua Padre Álvaro Quinhones Zuniga, no Distrito de Braz Cubas, em Mogi das Cruzes, das 10 às 19h30.

Na sequência, uma missa será celebrada pelo Padre Alessandro Campos, na qual será pedido a benção de todos os itens arrecadados, além de uma reza pelas vítimas das enchentes no território gaúcho.

Os itens a serem arrecadados são: água potável, roupa de frio, cestas básicas fechadas, itens de higiene pessoal, ração para animais, colchões (novos ou em bom estado), roupa de cama e cobertores. Em caso de dúvidas, o interessado deve ligar para a Cúria Diocesana de Mogi das Cruzes pelo telefone 4724-9734.

Chuvas no RS

Mais de 100 pessoas morreram em decorrência dos temporais, que atingiram 428 municípios gaúchos. Segundo o balanço divulgado na tarde desta quinta-feira (9) pela Defesa Civil, mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas. São mais de 160 mil desalojados e mais de 67 mil pessoas em abrigos. Ainda de acordo com o órgão, há mais de 130 pessoas desaparecidas e 374 feridos.