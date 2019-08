Parque Centenário recebe edição especial do programa Brincando nas Férias neste domingo

O Parque Centenário recebe neste domingo (4), das 10 às 15 horas, uma edição especial do programa Brincando nas Férias, iniciativa da Prefeitura de Mogi das Cruzes que oferece atividades de lazer e recreação para crianças durante o período de férias escolares. A atividade marcará o encerramento da iniciativa, que até aqui realizou 14 edições e beneficiou mais de 8 mil pessoas.

Os participantes poderão se divertir com os brinquedos infláveis e cama elástica. Além disso, também será oferecida atividade de pintura facial para todas as idades. Todas as atrações contarão com monitores para atender os pequenos.

“O Parque Centenário é um espaço bastante utilizados pelos mogianos para atividades de lazer, principalmente durante os finais de semana. Vamos fazer uma grande festa neste domingo, com toda a estrutura para que as crianças possam brincar e se divertir e os adultos também possam aproveitar todas as atrações do espaço”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

Neste ano, o Parque Centenário já recebeu o programa Brincando nas Férias. Cerca de 3 mil pessoas participaram da edição, o maior público registrado pelo programa neste ano.

Durante o mês de julho, foram realizadas atividades em dez escolas da rede municipal de ensino, centros esportivos. Os espaços receberam atrações de esporte, lazer e cultura. As atividades aconteceram nos Centros Esportivos de Sabaúna e de Biritiba Ussú, nos parques Centenário e Leon Feffer, na Praça da Juventude, nas escolas municipais Professor Mario Portes (Jundiapeba), Desembargador Armindo Freire Mármora (Cezar de Souza), Etelvina Cáfaro Salustiano (Conjunto Jefferson), e nos Cempres Professora Lourdes Lopes Romeiro Iannuzzi (Jundiapeba), Benedito Ferreira Lopes (Braz Cubas), Oswaldo Regino Ornellas (Jundiapeba), Vereador Ivan Nunes Siqueira (Porteira Preta) e Professor José Limongi Sobrinho (Botujuru).

Além disso, o Parque Natural Municipal Francisco Afonso de Mello – Chiquinho Veríssimo permaneceu aberto a visitantes, durante todo o mês de julho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h. A Ilha Marabá, no Mogilar, também recebeu atividades voltadas à Educação Ambiental. O espaço foi reinaugurado em 27 de junho e funciona como um núcleo de educação ambiental, com visitas monitoradas e um espaço interno totalmente reformado.

O Parque Centenário fica na Avenida Francisco Rodrigues Filho, em Cezar de Souza.