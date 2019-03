Parque da Cidade recebe plantio de 100 árvores

O Parque da Cidade recebeu o plantio de 100 árvores no último final de semana. A ação foi realizada pelo Lions Clube de Mogi das Cruzes em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio das Secretarias Municipais do Verde e Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Esportes.

O trabalho faz parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher. “A ação realizada no Parque da Cidade despertou a vontade de participação entre os frequentadores que, juntamente com a equipe de voluntários, transformou a manhã de domingo em compartilhamento sobre a importância do plantio e da preservação dos espaços para o futuro saudável”, afirmou a secretária municipal de Assistência Social, Neusa Marialva.

O Parque da Cidade é um equipamento urbano que reúne diversas estruturas voltadas à prática esportiva, atividades culturais e ao lazer. Com 85 mil metros quadrados, o parque tem entrada pela avenida Jardelina de Almeida Lopes, em frente a praça Deputado Paulo Kobayashi (conhecida popularmente como Praça do Oito), no Parque Santana.

O projeto do Parque da Cidade foi desenvolvido pelo arquiteto Ruy Ohtake e conta com espelho de água cercado por palmeiras, praça de integração entre crianças e idosos, com playground e Academia da Terceira Idade (ATI), bosque com espécies nativas do Alto Tietê, orquidário e teatro de arena. O espaço conta com churrasqueiras, campos de futebol society, pista de caminhada, quadras de tênis, poliesportiva, vôlei de areia, basquete e pavilhão esportivo para tênis de mesa, xadrez e judô.