Parque da Cidade tem inscrições abertas para aulas gratuitas de dança de salão

O Parque da Cidade terá mais uma opção de atividade gratuita para a população a partir do dia 4 de outubro, com as aulas de dança de salão. As inscrições estão abertas e podem ser feitas na administração do espaço. A participação é aberta para homens e mulheres com idades a partir dos 18 anos.

As aulas acontecerão às quartas-feiras, das 17 horas às 18h30, e serão ministradas por um professor parceiro, que fará um trabalho voluntário no local. As atividades acontecerão no ginásio poliesportivo Deputado Maurício Nagib Najar, localizado no interior do espaço esportivo. Para fazer a inscrição, os interessados devem comparecer à administração do parque e levar documento pessoal com foto e comprovante de endereço.

“A programação do Parque da Cidade abrange opções para todos os públicos, desde aulas de iniciação esportiva, voltadas para crianças e jovens, até atividades para adultos e idosos. As aulas de dança de salão vêm para ampliar este trabalho, oferecendo mais uma opção para os mogianos”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

O Parque da Cidade tem 85 mil metros quadrados e fica no Parque Santana. Durante a semana, o Parque da Cidade está recebendo uma média de 2 mil visitantes por dia. Nos sábados e domingos, a frequência aumenta e varia entre 5.000 e 8.000 pessoas por dia. O local oferece atividades em mais de 25 modalidades, com uma programação de atividades que atende todas as faixas etárias, desde crianças e jovens até idosos.

O parque tem entrada pela avenida Jardelina de Almeida Lopes, em frente à praça Deputado Paulo Kobayashi (Praça do Oito). Ele funciona todos os dias, das 7h às 19h. O telefone para informações sobre as aulas esportivas e agendamentos para utilização dos espaços é o 4798-4087.