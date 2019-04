Passagem subterrânea vai ficar fechada domingo para conclusão da pintura

A passagem subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu terá de ficar fechada ao tráfego de veículos no próximo domingo (14), das 7 às 17 horas, para a conclusão do trabalho de pintura. O serviço de manutenção do forro da estrutura foi realizado nos quatro domingos de março (dias 10, 17, 24 e 31) e ocorreu também no primeiro domingo de abril, dia 7.

Os funcionários iniciaram o trabalho de pintura no domingo, mas a forte chuva do final de semana impediu que ele fosse finalizado. Todas as ações previstas foram realizadas, como a troca do forro, manutenção do sistema elétrico e a substituição da estrutura metálica existente no local. O serviço é realizado pela empresa Tower, contratada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes por R$ 137.261,73.

O serviço é realizado aos domingos porque são dias com menor movimento de veículos na via. Há faixas de orientação aos motoristas nos pontos de acesso, com o objetivo de informar as pessoas e indicar caminhos alternativos.

A opção para os motoristas no domingo é utilizar a passagem de nível da avenida Manoel Bezerra de Lima Filho e o complexo viário Jornalista Tirreno Dasambiagio para atravessar a linha férrea e cruzar a região central da cidade em direção ao Mogilar, e vice-versa.