Pavimentação da rua Rodésia transforma a vida da comunidade do Jardim Santos Dumont

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, esteve no Jardim Santos Dumont na manhã de sexta-feira (2), para fazer a entrega oficial das obras de pavimentação da rua Rodésia. Os trabalhos atendem a uma demanda de quase 30 anos da comunidade local e servem para melhorar as condições de mobilidade, bem como a qualidade de vida de todos os moradores.

“Este é mais um esforço que a Prefeitura fez, em busca de uma maior qualidade de vida para a população. Um dos grandes desafios aqui foi conseguir o licenciamento ambiental, que levou quase um ano para ser expedido, para então podermos começar a obra efetivamente”, explicou o prefeito, que falou ainda sobre a regularização da energia elétrica da via e sobre futuras intervenções.

“Acabamos de receber a sinalização por parte da EDP, dando conta de que agora ela vai mandar equipes aqui na rua Rodésia, para fazer a regularização de todas as ligações de energia elétrica. E, da parte da Prefeitura, vamos continuar trabalhando e buscando as devidas licenças, para que possamos continuar asfaltando trechos e vielas aqui da região do Oropó que ainda não puderam ser contemplados”, completou, lembrando ainda que a empreitada foi feita com recursos municipais, da ordem de quase R$ 1,5 milhão.

Para quem vive no local, a obra representa uma grande transformação no dia a dia. “Antes a gente tinha que colocar sacola plástica no pé para ir até a avenida pegar ônibus e tinha dia que não dava mesmo para sair de casa, por causa do barro. Agora é outra vida”, destacou Lúcia Conceição, moradora antiga da região.

As obras na rua Rodésia tiveram várias etapas. Os serviços iniciais, que consistem em implantação de guias, sarjetas e sistema de drenagem, foram executados por uma empresa contratada pela Prefeitura, porém a Administração providenciou os materiais necessários, como tubos, guias e concreto.

Já a pavimentação em si foi feita com mão de obra própria, pelas equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Além da rua Rodésia, foram pavimentadas outras cinco vias transversais menores, que são: Uganda, Tunísia, Togo e Europa. Ao todo, foram 7.600 metros quadrados de área pavimentada e um total de 905 toneladas de asfalto empregado.

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) também participou das obras da rua Rodésia, com trabalhos de verificação e substituição de redes, além de novas ligações de água. Os trabalhos são fundamentais para a qualidade de vida da população, além de garantir durabilidade à pavimentação.

A solenidade de entrega das obras de pavimentação da rua Rodésia contou com ampla participação popular e também com a presença de dezenas de autoridades municipais, como o vice-prefeito, Juliano Abe, a presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Karin Melo, além de diversos secretários e vereadores.