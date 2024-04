PIBIC UMC disponibiliza edital para a edição 2024/2025

A 28ª edição do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica (PIBIC) já está com inscrições abertas até o dia 24 de abril de 2024. Com o objetivo de incentivar atividades de pesquisa, desenvolvidas em todas as áreas do conhecimento para alunos da graduação e apoiar a participação em projetos de pesquisa com qualidade acadêmica e mérito científico, sustentando a continuidade da formação.

O PIBIC foi criado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e é administrado diretamente pela Universidade. Para participar, os alunos de graduação precisam preencher um formulário de inscrição e submeter seu projeto de pesquisa de acordo com as normas do Edital PIBIC 2024/2025.

A inscrição pode ser feita por meio do link: https://www.umc.br/iniciacao-cientifica-pibic/