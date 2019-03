Piscinão volta a evitar enchentes na região central e bairros de Poá

O piscinão da Vila Romana foi novamente o grande responsável por evitar, na madrugada desta segunda-feira (11), que a região central e outros bairros de Poá registrassem enchentes. Nas últimas 24 horas, a cidade registrou mais de 90 milímetros de chuva. Diversos municípios tiveram problemas por conta do forte período chuvoso, que atingiu o Estado e Poá.

“É importante reforçar que, mesmo o piscinão em obras, determinei o início do funcionamento de todas as bombas do reservatório de água e com o piscinão em operação estamos evitando alagamentos na região central durante esse período chuvoso”, explicou o prefeito Gian Lopes (PR).

Desde o início de dezembro de 2018, a Prefeitura de Poá vem registrando a necessidade da operação do piscinão. Em duas ocasiões, as ocorrências foram mais graves. Na madrugada do dia 1° de dezembro, o local recebeu cerca de 60 milhões de litros de água e na noite de 1° de janeiro de 2019 mais de 180 milhões de litros de água.

Segundo Gian, o piscinão tem 14 metros de profundidade e capacidade de armazenar até 210 milhões de litros de água. Também sete bombas para a drenagem, sendo que seis delas são de alta capacidade, com vazão de 500 litros por segundo, e uma de menor potência para auxílio na retirada da água acumulada abaixo de meio metro de profundidade.

“O piscinão vem conseguindo receber toda essa água evitando assim enchentes na região central e nos bairros do entorno. Então, é importante informar toda a população e os comerciantes que estamos trabalhando muito para concluir as obras, porém, principalmente evitar o registro de novos problemas na cidade neste período chuvoso. Também quero pedir que os poaenses colaborem deixando de jogar lixo e garrafas pet nos córregos. A participação das pessoas neste sentindo é importantíssima”, comentou o prefeito.

O combate às enchentes em Poá tem sido uma grande preocupação do prefeito Gian Lopes. “Estamos trabalhando muito para que a população de Poá não sofra mais. E a entrega do piscinão é crucial. No entanto, também fizemos um grande trabalho na cidade com as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos e felizmente não registramos nenhum problema grave no município nos últimos dois anos”, concluiu o prefeito.

TÚNEL

O túnel sob a linha férrea da CPTM, ao lado da Praça de Eventos, teve de ser interditado para manutenção nas bombas. No final da tarde, o local foi liberado.