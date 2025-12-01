Envie seu vídeo(11) 4745-6900
PL ganha reforço com filiação de Campanelli e aumenta aposta em delegada como player estratégico

Especializada no Combate ao Tráfico Internacional de Drogas e em Violência Contra a Mulher, responsável pela Delegacia de Santa Isabel-SP e pela DDM de Arujá-SP é cotada para concorrer à deputada nas eleições do ano que vem

01 dezembro 2025 - 15h49Por Da região
O PL ganhou um reforço de peso que promete impulsionar a legenda no pleito eleitoral de 2026. A delegada de Polícia Regina Campanelli, que desde 2023 comanda a Delegacia de Área de Santa Isabel-SP e a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Arujá-SP, é a mais nova aposta da sigla, que já prevê lançá-la candidata nas eleições proporcionais do próximo ano e fortalecer ainda mais a participação feminina na Política. 

O anúncio da filiação da delegada ocorreu durante o encerramento do Ciclo de Palestras 2025 do PL Mulher de Mogi das Cruzes-SP. Abrigado na Câmara Municipal, no sábado (29/11), o evento teve como anfitriã a presidente do PL Mulher da cidade, Dana Vidal Costa, esposa de Valdemar Costa Neto, presidente do PL Nacional - quem abonou a ficha de Regina junto à deputada federal Rosana Valle, presidente do PL Mulher do Estado de São Paulo, e José Tadeu Candelária, presidente do PL paulista. 

A delegada saiu do encontro partidário já com sinal verde para intensificar suas ações em prol da Segurança Pública e figurar como player estratégico de 2026. A aposta do PL é lançar Regina à deputada. Não se sabe ainda, porém, se a disputa será por uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), ou por um assento na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Delegada da Mulher em Arujá, Regina atua no combate a diversas formas de violência. Os desafios que enfrenta, no dia a dia, e que são inerentes aos cargos que ocupa na estrutura da Secretraria de Estado de Segurança Pública, foram levados em consideração na hora de optar se filiar ao PL. 

Segundo a mais nova liberal, a prioridade que o partido dá à Segurança Pública e o compromisso real que demonstra ter com a valorização das mulheres, incluindo a concessão de espaço para a participação partidária e política, foram primordiais:

“Estou há 23 anos na linha de frente, combatendo o crime e a injustiça contra as mulheres. Já passei por outros cargos e atribuições nestas mais de duas décadas de Polícia Civil e vejo que está na hora de fazer um pouco mais, contribuindo não apenas como servidora pública, mas, também, na Política. Tenho como bandeira a Segurança Pública, por óbvio, mas vejo no PL ampla oportunidade de discutir outros temas caros para mim, como liberdade e combate à corrupção”.

Experiência e preparo
Regina ingressou na Polícia Civil bandeirante aos 18 anos, como Investigadora. Em 2012, foi admitida para o cargo de delegada. Na Zona Leste da Capital, enfrentou rebeliões carcerárias e comandou investigações de grande repercussão, como o latrocínio do estudante Victor Hugo Deppman e o feminicídio de Mariana Marcondes. 

Atuou, também, no Aeroporto Internacional de Guarulhos-SP, no enfrentamento ao tráfico internacional de drogas. 

A delegada é formada em Direito, pela Universidade Cidade de São Paulo; pós-graduada em Direito Processual Civil Público; e especialista em Direito Penal, em Processo Penal, em Escuta Especializada de Crianças e Adolescentes, e no Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica.

Fundadora do movimento “Elas por Elas”, Regina é autora da obra jurídica “Elas no Direito”.

