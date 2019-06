Plantio de Quaresmeira inicia Semana do Meio Ambiente

Para abrir oficialmente as atividades em comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho, o prefeito de Poá, Gian Lopes, realizou na manhã desta segunda-feira (3), o plantio de uma muda da árvore símbolo da cidade, a Quaresmeira. O local escolhido para a ação foi o Paço Municipal.



Participaram do ato simbólico, os secretários de Governo, de Comunicação Social e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Fernando Miranda, de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta e de Turismo, Lauriston Barros, além de técnicos do Meio Ambiente.



Para o prefeito Gian Lopes, o ato que é simbólico visa conscientizar a população de como é de fundamental importância a preservação do Meio Ambiente. “A Semana do Meio Ambiente é uma grande oportunidade para debater a questão da preservação do nosso planeta e que podemos e devemos com pequenos gestos contribuir nesta questão”.



O secretário de Governo, de Comunicação Social e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Fernando Miranda, afirmou que várias atividades foram programadas para a Semana do Meio Ambiente. “Este foi apenas o primeiro ato de uma série de atividades que irão ser desenvolvidas ao longo da semana e esperamos que a população se sinta sensibilizada e de que alguma maneira contribua na preservação do Meio Ambiente”.



Próximas ações da Semana do Meio Ambiente:



04 de junho – Terça-Feira – 8h30 às 12h

Evento: Arborização Urbana – Plantio Arbóreo

Local: Área pública (calçada)

Endereço: Rua Dom Pedro II, altura do 1.081 – “próximo da ONG Aldeia”

Publico: Alunos do Curso de Jardinagem



05 de junho – Quarta-Feira – 8h30h às 11h

Evento: Manhã Ecológica com Atividade Lúdica, Trilha Ecológica e Plantio Arbóreo

Local: Chácara Florestan Fernandes “Departamento de Meio Ambiente”

Endereço: Av. Adutora, 1.111, Jd. Nova Poá

Publico: Alunos da EMEB Manoel Oliveira



06 de junho – Quinta-Feira – 9h às 11h

Evento: Educação Ambiental “Temática Sobre a Água”. Visita na fonte de água mineral no município e plantio de árvores próximo da nascente da fonte

Local: Empresa Natureza de Poá “Fonte Primavera”

Endereço: Av. Jorge Velho, 355

Publico: Alunos da Instituição Batuíra



07 junho – Sexta-Feira – 9h às 12h

Evento: Arborização Urbana “Plantio Arbóreo”

Local: Área pública (calçada)

Endereço: Rua Foz do Iguaçu (altura do 410) e Rua Sen. Luís Carlos Prestes (altura do 88), no bairro Vila Lúcia/Poá

Publico: População.



08 junho – Sábado – 8h às 12h

Evento: Implantação da coleta seletiva de resíduos residenciais no bairro Jd. Nova Poá, pela Cruma

Local: Avenida Adutora, 1.111, Jd. Nova Poá

Participação: Grupo de Escoteiros de Poá e Cruma

Atividades: Exposição das Peças de Reutilização de Pneus; palestra e oficina sobre a coleta seletiva (Cruma); e caminhada e conscientização sobre coleta seletiva.



Cronograma:

8h às 8h30: Recepção.

8h30 às 9h10: Palestra e oficina sobre resíduos coleta seletiva (CRUMA)

9h30 às 12h: Caminhada na Avenida Adutora, usando faixas e banners, com o objetivo da conscientização da comunidade, sobre a importância da coleta seletiva de resíduos no município. Os escoteiros serão os porta-vozes desta ação, por meio de ação porta a porta, explicando sobre a coleta seletiva.